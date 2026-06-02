Salazar recorrió las fábricas de artículos plásticos, zapatillas y zuecos de goma

El intendente municipal, Cecilio Salazar, encabezó una recorrida por el predio donde se consolidan tres nuevos desarrollos productivos vinculados a la fabricación de productos plásticos y calzado, iniciativas que cuentan con la participación de capitales chinos y ya generan empleo, según destacaron desde el Municipio

De la visita participaron el secretario privado, Alfredo Carrasco; el empresario local Jorge Caso; el presidente del consejo de administración de la cooperativa eléctrica Coopser, Iván Groppo; el apoderado del grupo inversor, Sergio Rosa; junto a representantes técnicos y responsables de los emprendimientos. La comitiva constató el avance de tres galpones industriales que presentan maquinaria instalada, personal capacitado y líneas de trabajo en etapa de preparación y puesta en funcionamiento.

El primero de los espacios visitados cuenta con infraestructura destinada a la producción de artículos plásticos a partir de PVC granulado, con capacidad para operar con alrededor de 200 moldes para la fabricación de palas, canastos y estanterías, entre otros productos. Por cuestiones de cercanía geográfica, la mayoría de los operarios incorporados pertenecen a la localidad de Río Tala y recibieron capacitación especializada por parte de personal proveniente de China.

Por su parte, el segundo galpón fue montado en los últimos días y está orientado a la producción de calzado, con una proyección de aproximadamente 70 modelos de zapatillas. En tanto, la tercera nave industrial se destina a la elaboración de calzado tipo zueco y ya emplea a alrededor de 30 operarios del partido.

Durante la jornada, las autoridades y los inversores evaluaron la disponibilidad de energía necesaria para que las plantas puedan operar a mayor escala. Al respecto, se informó que la cooperativa Coopser ya puso a disposición una potencia de 1,3 MW para el complejo, mientras se completan las tareas técnicas destinadas a extender el suministro hasta el predio y concretar la conexión del transformador correspondiente.

Asimismo, la recorrida incluyó una inspección al sector donde se construyen los silos de maíz impulsados por la firma Caso S.A., una obra que presenta un avanzado estado de ejecución y cuya puesta en funcionamiento está proyectada para el próximo mes de julio.

Al cierre de la actividad, el jefe comunal destacó la relevancia de acompañar las inversiones privadas que eligen radicarse en el distrito, señalando que estas iniciativas fortalecen el perfil productivo regional y resultan fundamentales para la creación de nuevos puestos de trabajo tanto en la ciudad cabecera como en las localidades vecinas.