Acto protocolar por el aniversario de San Pedro

El Salón Dorado fue escenario esta mañana del acto protocolar por el 119º aniversario de la declaración de San Pedro Ciudad.

La actividad fue encabezada por la Secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, y contó con la presencia de gran parte del gabinete municipal, el presidente del Concejo Deliberante, Martín Baraybar y la Diputada Provincial Analía Corvino, entre otros funcionarios.

También estuvieron presentes en el acto autoridades de la Prefectura Naval Argentina, la Policía de la provincia de Buenos Aires, Bomberos Voluntarios, Veteranos de la Guerra de Malvinas y también soldados conscriptos y convocados bajo bandera durante el conflicto del Atlántico Sur.