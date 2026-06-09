Salazar participó del encuentro de intendentes y legisladores contra la quita de la Zona Fría

Legisladores nacionales de Unión por la Patria recibieron a un grupo de intendentes peronistas del interior bonaerense en el Congreso de la Nación, con el objetivo de unificar posiciones y coordinar acciones frente al proyecto del Gobierno nacional que busca modificar el régimen de Zona Fría, una medida que podría dejar a 77 municipios de la provincia de Buenos Aires sin los descuentos vigentes en las tarifas de gas.

Entre los presentes se encontraba el jefe comunal de San Pedro, Cecilio Salazar.

El proyecto impulsado por la administración de Javier Milei, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, establece que el beneficio quede reservado exclusivamente para la región Patagónica, Malargüe y la Puna. De aprobarse en el Senado, los usuarios de las restantes zonas incorporadas en la ampliación de la ley en 2021 deberán acreditar condiciones de vulnerabilidad extrema para poder acceder a la tarifa diferenciada.

Durante el cónclave, los jefes comunales y parlamentarios evaluaron el impacto social de la iniciativa oficialista. Según estimaciones técnicas expuestas en la reunión, la eliminación del subsidio provocaría que miles de familias pasen de abonar facturas promedio de 80.000 pesos a boletas cercanas a los 200.000 pesos mensuales, en un contexto de deterioro del poder adquisitivo y subas generales en los servicios públicos.

Salazar, reclamó de forma categórica un "no a la quita de la zona fría" y remarcó el carácter federal de la convocatoria y los sectores damnificados por la propuesta del oficialismo: "Intendentes de toda la provincia nos reunimos en el Congreso con Diputados y Senadores para defender el beneficio que el Gobierno de Milei pretende quitar, agravando la crisis que golpea a las familias trabajadoras, a nuestros jubilados, a las PyMEs y comercios". Asimismo, el mandatario sampedrino sentenció que "el ajuste no puede ser a los que menos tienen, porque defender la Zona Fría es defender a San Pedro".

“Nos reunimos en el Congreso con senadores y diputados de Unión por la Patria para defender el beneficio que el Gobierno quiere eliminar, agravando la crisis que ya atraviesan miles de familias, comercios y pymes”, detalló el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, al finalizar el encuentro. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Dichiara, también presente en la reunión, aportó la visión del ámbito legislativo provincial. “La Zona Fría no es un privilegio. Es una política que reconoce las distintas realidades de nuestro país. Defenderla es defender al interior, a nuestras comunidades y a quienes no pueden seguir siendo la variable de ajuste”, afirmó.

Frente a este escenario, los participantes acordaron una agenda de resistencia que incluye la recolección de firmas en los distritos afectados, presentaciones en el ámbito judicial y la convocatoria a protestas para el día en que el expediente sea tratado en el recinto de la Cámara alta. Los senadores del bloque peronista advirtieron que la votación será ajustada, por lo que iniciaron gestiones para sumar el respaldo de otras bancadas opositoras, mientras el Poder Ejecutivo nacional acelera negociaciones con gobernadores del norte para garantizar el quórum.

De la jornada institucional participaron las senadoras Juliana Di Tullio y Victoria Tolosa Paz; el senador Eduardo “Wado” de Pedro; las diputadas Cecilia Moreau, Paula Penacca y Agustina Propato; y los diputados Hugo Moyano (h) y Jimena López. En representación de los municipios bonaerenses, asistieron los intendentes Hernán Arranz (Monte Hermoso), Juan Manuel Cerezo (Las Heras), Ariel Succurro (Salliqueló), Maximiliano Wesner (Olavarría), Nelson Sombra (Azul), Sebastián Ianantuony (Miramar), Iván Villagrán (Carmen de Areco) y Pablo Garate (Tres Arroyos).