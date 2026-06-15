Robó productos de limpieza del Hospital y fue sorprendido por la policía

Un hombre de 31 años fue aprehendido ayer por la tarde en las inmediaciones del Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa, luego de ser denunciado por haber sustraído insumos de limpieza pertenecientes a la institución pública, informaron fuentes policiales.

El hecho se registró cuando el personal de la Estación de Policía Comunal se encontraba realizando sus habituales recorridas de prevención del delito por la intersección de las calles Belgrano y Bozzano. En ese sector, los efectivos fueron alertados por una mujer respecto de la actitud sospechosa del implicado, quien momentos antes había retirado sin autorización dos bidones de cinco litros de desodorante para pisos del interior del centro de salud local.

Con los datos aportados, los uniformados procedieron de inmediato a la interceptación del sospechoso y al recupero de la mercadería sustraída. El hombre fue trasladado a la comisaría, donde se llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

La Unidad Funcional de Instrucción Nº 11 en turno avaló el procedimiento y dispuso la notificación de la formación de la causa bajo la carátula de tentativa de hurto. El imputado permanece alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.



