Canotaje: Náutico se quedó con la primera fecha del Provincial en La Plata

El Club Náutico San Pedro se coronó ganador de la clasificación general institucional tras completarse la primera fecha del Campeonato Provincial de Medio Fondo y la tercera del Campeonato Provincial de Maratón.  El certamen, perteneciente al calendario oficial de la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks (Fe.Bo.Ca.K.), se disputó el pasado fin de semana en la localidad de Ensenada bajo la organización del Club de Regatas La Plata y la fiscalización de la propia entidad madre de la disciplina. Las regatas se desarrollaron a lo largo del sábado 13 y el domingo 14 de junio de 2026 sobre las aguas del Arroyo Doña Flora y el Río Santiago. La competencia reunió a delegaciones de 22 instituciones de todo el territorio bonaerense, presentando un marco de alta exigencia con un promedio de al menos veinte palistas en cada una de las categorías largadas.

Robó productos de limpieza del Hospital y fue sorprendido por la policía


Un hombre de 31 años fue aprehendido ayer por la tarde en las inmediaciones del Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa, luego de ser denunciado por haber sustraído insumos de limpieza pertenecientes a la institución pública, informaron fuentes policiales.

El hecho se registró cuando el personal de la Estación de Policía Comunal se encontraba realizando sus habituales recorridas de prevención del delito por la intersección de las calles Belgrano y Bozzano. En ese sector, los efectivos fueron alertados por una mujer respecto de la actitud sospechosa del implicado, quien momentos antes había retirado sin autorización dos bidones de cinco litros de desodorante para pisos del interior del centro de salud local.

Con los datos aportados, los uniformados procedieron de inmediato a la interceptación del sospechoso y al recupero de la mercadería sustraída. El hombre fue trasladado a la comisaría, donde se llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

La Unidad Funcional de Instrucción Nº 11 en turno avaló el procedimiento y dispuso la notificación de la formación de la causa bajo la carátula de tentativa de hurto. El imputado permanece alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.