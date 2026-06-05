Robaron mercaderías de una despensa y quedaron filmados (Video)

Un hombre y una mujer quedaron filmados mientras robaban mercadería de una despensa ubicada en la intersección de las calles Dávila y 11 de Septiembre. El hecho delictivo, que concluyó con la fuga de los sospechosos tras ser descubiertos por un vecino, ocurrió durante la madrugada de hoy bajo la modalidad de "escruche" y quedó registrado en las cámaras de seguridad del cmercio.

El episodio comenzó alrededor de las 5, cuando residentes del barrio advirtieron la presencia de los ladrones que caminaban por el sector tanteando aberturas, ventanas y puertas con aparentes fines de robo. Según precisaron fuentes vecinales, los involucrados son personas conocidas en la zona que recorren habitualmente las cuadras recolectando elementos de la basura, ocasión que aprovechan para identificar objetivos vulnerables.

En esta oportunidad, centraron su accionar en una despensa del lugar. Para lograr su cometido, violentaron el ventiluz de un portón y corrieron una placa de policarbonato que funcionaba como contención de la estructura de ingreso. Una vez generado el espacio, y con la ayuda de un palo, comenzaron a extraer la mercadería de manera paulatina desde el exterior.

Las imágenes de las cámaras de seguridad registraron el momento exacto del ingreso y mostraron cómo los sospechosos realizaron varios viajes continuos, yendo y viniendo para trasladar el botín. Mediante este sistema de arrastre, lograron apoderarse de varios packs de agua saborizada y un cajón de gaseosas de primera marca.

La maniobra fue advertida por un vecino del comercio, quien de inmediato se comunicó con el sistema de emergencias policiales. Al percatarse de la situación, el testigo les gritó a los delincuentes, lo que provocó que ambos depusieran su actitud y emprendieran la huida a pie de la escena, logrando escapar con parte de los elementos sustraídos. Las filmaciones ya fueron puestas a disposición de los investigadores para proceder a la formalización de la identidad de los autores del hecho.