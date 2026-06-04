Operativos de saturación: seis aprehendidos por diversos delitos, contravenciones y pedidos de captura

  Una serie de operativos de prevención y control vehicular desplegados en distintos puntos del partido de San Pedro arrojó como resultado la aprehensión de varias personas involucradas en delitos contra la propiedad, contravenciones y requerimientos pendientes de la Justicia, informaron hoy fuentes policiales. En el primero de los hechos, personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) logró el esclarecimiento de una causa por daños gracias al análisis detallado de material fílmico de cámaras de seguridad. Las tareas investigativas permitieron determinar el domicilio de los sospechosos en la calle San Lorenzo al 2000, donde los efectivos procedieron a la aprehensión de dos hombres de 28 y 32 años. La Unidad Funcional de Instrucción N° 7 dispuso la notificación de la formación de la causa y su posterior libertad.

Río Tala: un hombre de 27 años fue aprehendido por el hurto de un petiso

 


Un operativo realizado por el Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la policía local permitió el esclarecimiento de un hecho de hurto y la recuperación de un animal sustraído en la localidad de Río Tala.

La investigación fue coordinada por la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de San Pedro, bajo las directivas de la Dra. María del Valle Viviani. Tras una serie de pesquisas y tareas de campo encomendadas por el Ministerio Público Fiscal, los efectivos lograron establecer la autoría del hecho y localizar al sospechoso en la mencionada localidad.

Durante el procedimiento, los agentes procedieron a la aprehensión de un hombre de 27 años, quien fue señalado como el responsable penal del ilícito. En el mismo operativo, el personal policial logró el secuestro de un caballo petiso de pelaje oscuro que había sido denunciado como robado.

La fiscalía interviniente dispuso la notificación de la formación de la causa según lo establecido en el artículo 60 del Código Procesal Penal. No obstante, al cumplimentarse los recaudos legales, se otorgó la libertad al implicado bajo los términos del artículo 161 del mismo cuerpo legal.