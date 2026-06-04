Río Tala: un hombre de 27 años fue aprehendido por el hurto de un petiso

Un operativo realizado por el Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la policía local permitió el esclarecimiento de un hecho de hurto y la recuperación de un animal sustraído en la localidad de Río Tala.

La investigación fue coordinada por la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de San Pedro, bajo las directivas de la Dra. María del Valle Viviani. Tras una serie de pesquisas y tareas de campo encomendadas por el Ministerio Público Fiscal, los efectivos lograron establecer la autoría del hecho y localizar al sospechoso en la mencionada localidad.

Durante el procedimiento, los agentes procedieron a la aprehensión de un hombre de 27 años, quien fue señalado como el responsable penal del ilícito. En el mismo operativo, el personal policial logró el secuestro de un caballo petiso de pelaje oscuro que había sido denunciado como robado.

La fiscalía interviniente dispuso la notificación de la formación de la causa según lo establecido en el artículo 60 del Código Procesal Penal. No obstante, al cumplimentarse los recaudos legales, se otorgó la libertad al implicado bajo los términos del artículo 161 del mismo cuerpo legal.