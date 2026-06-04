Río Tala: un hombre de 27 años fue aprehendido por el hurto de un petiso

Operativos de saturación: seis aprehendidos por diversos delitos, contravenciones y pedidos de captura
Operativos de saturación: seis aprehendidos por diversos delitos, contravenciones y pedidos de captura
Una serie de operativos de prevención y control vehicular desplegados en distintos puntos del partido de San Pedro arrojó como resultado la aprehensión de varias personas involucradas en delitos contra la propiedad, contravenciones y requerimientos pendientes de la Justicia, informaron hoy fuentes policiales. En el primero de los hechos, personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) logró el esclarecimiento de una causa por daños gracias al análisis detallado de material fílmico de cámaras de seguridad. Las tareas investigativas permitieron determinar el domicilio de los sospechosos en la calle San Lorenzo al 2000, donde los efectivos procedieron a la aprehensión de dos hombres de 28 y 32 años. La Unidad Funcional de Instrucción N° 7 dispuso la notificación de la formación de la causa y su posterior libertad.