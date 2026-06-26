Reforzaron los controles policiales y de tránsito en los accesos a las localidades

Personal policial de los distintos destacamentos del partido llevó a cabo una serie de operativos de control y prevención en los accesos a las localidades de la región con el objetivo de reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad, brindar mayor resguardo y generar tranquilidad en los habitantes de cada zona.

Durante el desarrollo de los diferentes dispositivos se efectuaron exhaustivos controles vehiculares y recorridos preventivos por los perímetros asignados. Según informaron las autoridades policiales, las jornadas finalizaron sin que se registraran anomalías, infracciones a la Ley Nacional de Tránsito, delitos penales ni contravenciones de ningún tipo.

Estas acciones forman parte del esquema de tareas habituales de prevención y seguridad implementadas por la Policía bonaerense en el distrito, orientadas a mantener un contacto fluido y permanente con la comunidad, además de garantizar el orden público en los accesos y los cascos urbanos de las localidades.