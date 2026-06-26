Reforzaron los controles policiales y de tránsito en los accesos a las localidades

Jóvenes del Programa Envión participaron de talleres de prevención y cuidado de la salud mental en Los Cazadores
Jóvenes del Programa Envión participaron de talleres de prevención y cuidado de la salud mental en Los Cazadores
El Programa Envión llevó adelante dos jornadas consecutivas enfocadas en el cuidado y la prevención en materia de salud mental. Las actividades, coordinadas por la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, se desarrollaron en las instalaciones de la sede que el programa posee en el paraje Los Cazadores, con el objetivo de brindar herramientas de contención y orientación a las juventudes locales. En primera instancia, los jóvenes que integran el dispositivo formaron parte de una charla abierta que estuvo a cargo del director de Salud Mental de la Secretaría de Salud municipal, Hernán Gorini. Durante el encuentro, el profesional abordó la salud mental como un componente fundamental del bienestar integral de las personas, promoviendo el debate sobre la autoestima, la depresión, el consumo problemático de sustancias y la importancia de solicitar acompañamiento profesional ante situaciones de malestar emocional.