Jóvenes del Programa Envión participaron de talleres de prevención y cuidado de la salud mental en Los Cazadores

El Programa Envión  llevó adelante dos jornadas consecutivas enfocadas en el cuidado y la prevención en materia de salud mental. Las actividades, coordinadas por la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, se desarrollaron en las instalaciones de la sede que el programa posee en el paraje Los Cazadores, con el objetivo de brindar herramientas de contención y orientación a las juventudes locales. En primera instancia, los jóvenes que integran el dispositivo formaron parte de una charla abierta que estuvo a cargo del director de Salud Mental de la Secretaría de Salud municipal, Hernán Gorini. Durante el encuentro, el profesional abordó la salud mental como un componente fundamental del bienestar integral de las personas, promoviendo el debate sobre la autoestima, la depresión, el consumo problemático de sustancias y la importancia de solicitar acompañamiento profesional ante situaciones de malestar emocional.

Reforzaron los controles policiales y de tránsito en los accesos a las localidades


 Personal policial de los distintos destacamentos del partido llevó a cabo una serie de operativos de control y prevención en los accesos a las localidades de la región con el objetivo de reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad, brindar mayor resguardo y generar tranquilidad en los habitantes de cada zona.

Durante el desarrollo de los diferentes dispositivos se efectuaron exhaustivos controles vehiculares y recorridos preventivos por los perímetros asignados. Según informaron las autoridades policiales, las jornadas finalizaron sin que se registraran anomalías, infracciones a la Ley Nacional de Tránsito, delitos penales ni contravenciones de ningún tipo.

Estas acciones forman parte del esquema de tareas habituales de prevención y seguridad implementadas por la Policía bonaerense en el distrito, orientadas a mantener un contacto fluido y permanente con la comunidad, además de garantizar el orden público en los accesos y los cascos urbanos de las localidades.