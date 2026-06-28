Reemplazan una bomba de agua para normalizar el servicio en Vuelta de Obligado

Agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) rescataron a un zorro silvestre que se encontraba encadenado y en condiciones de hacinamiento en una casa de comidas. El operativo, enmarcado en las acciones de preservación de la fauna, culminó con el traslado del animal a un centro especializado y la imputación de la encargada del comercio. Las tareas de campo que permitieron localizar al ejemplar estuvieron a cargo del Departamento Delitos Ambientales de la PFA, bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad de la Nación y con la intervención de efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI). El animal fue hallado en una propiedad de la calle Camino Debok al 1400, donde funcionaba un establecimiento gastronómico que abría sus puertas los fines de semana y contaba con un sector destinado a la exhibición de animales.
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Personal de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Pedro, en un trabajo conjunto con la Subdelegación de Vuelta de Obligado, concretó las tareas de reposición de una de las bombas de agua de la localidad histórica.
La intervención de las cuadrillas estatales permitió restablecer el normal funcionamiento del equipamiento que resulta indispensable para garantizar el suministro del servicio básico a los vecinos de la zona.
Según informaron las autoridades locales, los trabajos se llevaron adelante de manera prioritaria para reducir los tiempos de afectación y asegurar la regularidad de la red de agua potable en toda la comunidad de Vuelta de Obligado.
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