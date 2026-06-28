Reemplazan una bomba de agua para normalizar el servicio en Vuelta de Obligado

Personal de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Pedro, en un trabajo conjunto con la Subdelegación de Vuelta de Obligado, concretó las tareas de reposición de una de las bombas de agua de la localidad histórica.

La intervención de las cuadrillas estatales permitió restablecer el normal funcionamiento del equipamiento que resulta indispensable para garantizar el suministro del servicio básico a los vecinos de la zona.





Según informaron las autoridades locales, los trabajos se llevaron adelante de manera prioritaria para reducir los tiempos de afectación y asegurar la regularidad de la red de agua potable en toda la comunidad de Vuelta de Obligado.