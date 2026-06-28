Con un gol sobre la hora, Independencia llegó a la final del Torneo Federación Norte

Independencia Fútbol Club se clasificó una vez más para la final del Torneo Federación Norte Masculino, luego de eliminar en una agónica definición a Somisa de San Nicolás. En la instancia decisiva, el conjunto conducido por Juan Borjes se enfrentará a La Josefa de Campana, elenco que dejó en el camino al otro representante sampedrino, Paraná.

La clasificación de la "I" se selló en su propio Campo de Deportes, ubicado sobre la calle Mateo Sbert. Tras un desarrollo sumamente parejo, el local logró desnivelar la serie frente a los nicoleños en el epílogo del partido gracias a un tanto convertido por Valentín Escobar en tiempo adicionado, decretando el 1 a 0 definitivo que desató el festejo de su parcialidad.

Por su parte, Paraná no pudo sumarse a la definición local y quedó eliminado en la puerta de la final. El conjunto "Albirrojo" volvió a igualar 1 a 1 frente a La Josefa y, a pesar de haber sumado méritos para quedarse con la victoria durante el tiempo regular con un gol de Juan Llorens, terminó cayendo en la tanda de penales por 4 a 2.

Foto gentileza El Clásico Deportes







