Recuperan una camioneta que había sido robada cuando estaba estacionada

Personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro recuperó una camioneta que había sido sustraída momentos, según informaron fuentes policiales.

El hallazgo se produjo durante la mañana del sábado en la intersección de las calles Dávila y Benefactora Sampedrina. En ese lugar, los efectivos localizaron una camioneta Renault Oroch de color blanco, de acuerdo con los datos suministrados por las fuerzas de seguridad.

El vehículo, de procedencia legítima y propiedad de un hombre de 37 años, había sido robado poco tiempo antes mientras se encontraba estacionado, con la llave de ignición colocada, en el cruce de las calles Miguel Porta y Nieto de Torres.

Las actuaciones correspondientes e investigación del hecho quedaron a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 del Departamento Judicial local.