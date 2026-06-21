Recuperan una camioneta que había sido robada cuando estaba estacionada

La Dirección de Tránsito local, bajo la conducción de Armando Caballero, informó que se mantienen activos los procedimientos preventivos ante la persistente presencia de equinos sueltos en la vía pública, una situación que continúa representando un riesgo inminente para la seguridad de automovilistas y peatones en distintos puntos del tejido urbano. Desde el área estatal instaron de manera categórica a los propietarios de los animales a adoptar las medidas necesarias para su correcto resguardo. Asimismo, las autoridades solicitaron la colaboración activa de la comunidad para denunciar de inmediato estos hechos a través de las líneas telefónicas pertenecientes al Centro de Monitoreo Municipal.
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Personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro recuperó una camioneta que había sido sustraída momentos, según informaron fuentes policiales.
El hallazgo se produjo durante la mañana del sábado en la intersección de las calles Dávila y Benefactora Sampedrina. En ese lugar, los efectivos localizaron una camioneta Renault Oroch de color blanco, de acuerdo con los datos suministrados por las fuerzas de seguridad.
El vehículo, de procedencia legítima y propiedad de un hombre de 37 años, había sido robado poco tiempo antes mientras se encontraba estacionado, con la llave de ignición colocada, en el cruce de las calles Miguel Porta y Nieto de Torres.
Las actuaciones correspondientes e investigación del hecho quedaron a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 del Departamento Judicial local.
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