Continúan los controles por caballos sueltos y piden responsabilidad a sus dueños

La Dirección de Tránsito local, bajo la conducción de Armando Caballero, informó que se mantienen activos los procedimientos preventivos ante la persistente presencia de equinos sueltos en la vía pública, una situación que continúa representando un riesgo inminente para la seguridad de automovilistas y peatones en distintos puntos del tejido urbano.

Desde el área estatal instaron de manera categórica a los propietarios de los animales a adoptar las medidas necesarias para su correcto resguardo. Asimismo, las autoridades solicitaron la colaboración activa de la comunidad para denunciar de inmediato estos hechos a través de las líneas telefónicas pertenecientes al Centro de Monitoreo Municipal.

Por otra parte, la dependencia confirmó que el tránsito vehicular permanecerá interrumpido hasta las 18 de hoy en la intersección de las calles 25 de Mayo y Balcarce. Esta restricción de circulación programada obedece al desarrollo de una actividad de carácter comercial que se lleva a cabo en el sector con motivo de las celebraciones por el Día del Padre.