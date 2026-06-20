Recuperan en Baradero, tras un allanamiento, una moto robada en San Pedro

Una motocicleta que había sido robada de la vía pública en San Pedro fue recuperada ayer por la tarde tras un allanamiento realizado en una vivienda de la vecina ciudad de Baradero, donde además se notificó de la causa al morador del inmueble, informaron hoy fuentes policiales.

El operativo fue llevado a cabo por personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro, a raíz de una denuncia radicada previamente en esa dependencia. Luego de diversas tareas investigativas, los efectivos lograron establecer la autoría del hecho e identificar el lugar donde se encontraba el rodado.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías en turno otorgó la orden de registro para una vivienda ubicada sobre la calle Paz, en la localidad de Baradero.

Durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad lograron el secuestro de una motocicleta marca Honda de 125 centímetros cúbicos, la cual coincidía con el vehículo denunciado.

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de San Pedro, que dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de "Hurto agravado por vehículo dejado en la vía pública" para el morador de la vivienda, un hombre de 38 años.