Alumnos de cuarto año realizaron su promesa de lealtad en el acto oficial por el Día de la Bandera

San Pedro conmemoró hoy el Día de la Bandera con un acto oficial en homenaje al General Manuel Belgrano, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 20 de junio de 1820. La ceremonia central estuvo marcada por la tradicional promesa de lealtad a la insignia patria efectuada por alumnos y alumnas de cuarto año de las escuelas primarias del distrito, quienes asistieron acompañados por la comunidad educativa y sus familias.

El encuentro fue encabezado por el intendente Cecilio Salazar, junto al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Baraybar. También participaron del homenaje concejales, funcionarios municipales, autoridades educativas del Consejo Escolar, Veteranos de Malvinas, Soldados Continentales, miembros de fuerzas de seguridad, Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios y representantes de instituciones intermedias de la localidad.

Durante la apertura de la jornada, Salazar y Baraybar procedieron al izamiento del Pabellón Nacional, tras lo cual se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, interpretado por la cantante Majo del Barro, y se realizó la correspondiente colocación de una ofrenda floral en memoria del prócer.

Los discursos oficiales estuvieron a cargo de la inspectora jefa distrital de Educación, Lorena López, y del mandatario comunal. En su alocución, el jefe del Ejecutivo local enfatizó el rol de la Bandera como un símbolo de unidad, libertad, esperanza y futuro, e instó a los presentes a asumir el compromiso cotidiano de respetar la historia, valorar la tierra y construir una sociedad mejor.

Finalmente, la inspectora López tomó la promesa de lealtad a los estudiantes de cuarto año, en lo que constituyó el momento más emotivo del calendario escolar y patrio para la comunidad sampedrina. Al cierre del acto, las autoridades municipales extendieron un reconocimiento especial a los equipos directivos, docentes y familias por afianzar los valores patrios en las nuevas generaciones.