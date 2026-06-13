Pusieron en marcha un curso de herramientas digitales para jóvenes del programa Envión en Río Tala

Una nueva propuesta de capacitación en herramientas digitales comenzó a dictarse en Río Tala, destinada a los jóvenes que asisten a la sede local del programa provincial Envión. La iniciativa busca que las y los asistentes incorporen saberes tecnológicos esenciales para la inserción laboral y el desarrollo educativo, con el beneficio de acceder a certificaciones oficiales otorgadas por la provincia de Buenos Aires.

La implementación de este trayecto formativo se concretó a partir de un trabajo articulado entre la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de la Municipalidad de San Pedro, la Delegación Municipal de Río Tala y el Centro de Formación Laboral Nº 402, institución dependiente del Sindicato de Empleados de Comercio. Esta cooperación institucional permite combinar recursos logísticos, territoriales y pedagógicos para garantizar la calidad del dictado de las clases.

Desde la organización destacaron que la apertura de este curso responde a una política sostenida que busca descentralizar la oferta educativa y acercar nuevas oportunidades de formación técnica y profesional a las distintas localidades del partido. De esta manera, se apunta a reducir la brecha digital y brindar herramientas concretas de inclusión social a los jóvenes de la comunidad.