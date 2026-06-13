Hallaron en San Pedro una moto que había sido hurtada en Baradero

  Una motocicleta que registraba un pedido de secuestro activo por un hecho de hurto agravado cometido en la vecina localidad de Baradero fue recuperada en las últimas horas por personal de la Estación de Policía Comunal, informaron fuentes policiales. El hallazgo se produjo mientras los efectivos realizaban una recorrida de prevención por la avenida España al 100. En ese sector, los uniformados divisaron a un motociclista que circulaba con el rostro oculto, situación que motivó la decisión de interceptarlo para proceder a su correcta identificación.

Pusieron en marcha un curso de herramientas digitales para jóvenes del programa Envión en Río Tala

 


Una nueva propuesta de capacitación en herramientas digitales comenzó a dictarse en Río Tala, destinada a los jóvenes que asisten a la sede local del programa provincial Envión. La iniciativa busca que las y los asistentes incorporen saberes tecnológicos esenciales para la inserción laboral y el desarrollo educativo, con el beneficio de acceder a certificaciones oficiales otorgadas por la provincia de Buenos Aires.

La implementación de este trayecto formativo se concretó a partir de un trabajo articulado entre la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de la Municipalidad de San Pedro, la Delegación Municipal de Río Tala y el Centro de Formación Laboral Nº 402, institución dependiente del Sindicato de Empleados de Comercio. Esta cooperación institucional permite combinar recursos logísticos, territoriales y pedagógicos para garantizar la calidad del dictado de las clases.

Desde la organización destacaron que la apertura de este curso responde a una política sostenida que busca descentralizar la oferta educativa y acercar nuevas oportunidades de formación técnica y profesional a las distintas localidades del partido. De esta manera, se apunta a reducir la brecha digital y brindar herramientas concretas de inclusión social a los jóvenes de la comunidad.