Provincia convocó a los gremios estatales para reactivar la paritaria bonaerense

El gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó formalmente a los gremios que representan a los empleados estatales para retomar las negociaciones paritarias el próximo jueves 11 de junio. El encuentro coincidirá con la difusión del índice de inflación de mayo por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un dato clave que marcará el pulso de la discusión salarial.

La convocatoria oficial llega tras una reunión exploratoria celebrada el pasado 22 de mayo, oportunidad en la que los funcionarios bonaerenses expusieron la compleja situación financiera que atraviesa el distrito, lo que restringe los márgenes para otorgar incrementos, y evitaron formalizar una propuesta económica.

Desde el Poder Ejecutivo provincial trascendió que se analiza la posibilidad de ofrecer un esquema de acuerdo plurimensual, con un horizonte de tres o cuatro meses, con el objetivo de otorgar previsibilidad al manejo del Tesoro. En contrapartida, las organizaciones sindicales asisten con la firme expectativa de recibir un ofrecimiento concreto que permita recuperar el poder adquisitivo frente a la escalada de precios.

El cronograma plantea una presión adicional para ambas partes, dado que los sueldos estatales comienzan a liquidarse a partir del lunes posterior al encuentro. Esto obliga a alcanzar un entendimiento en un lapso muy exiguo si se pretende que el eventual aumento impacte en los haberes correspondientes al mes de junio.

La discusión también está atravesada por el pago del medio aguinaldo, que la provincia debe efectivizar antes de fin de mes. Los gremios aspiran a que el incremento impacte en dicho concepto, aunque no se descarta repetir la fórmula de diciembre pasado, cuando el proporcional se abonó de forma retroactiva.

En lo que va del año, los trabajadores estatales bonaerenses percibieron un aumento del 9,1 por ciento distribuido en tres cuotas. Sin embargo, la inflación acumulada desde enero se ubica en el 12 por ciento, una brecha que incrementa la impaciencia en las bases sectoriales, sumado a la pérdida del poder adquisitivo registrada durante el año anterior.

La citación del Ministerio de Trabajo provincial alcanza a la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba), a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

El secretario general de ATE, Claudio Arévalo, anticipó la postura del sector al señalar que concurrirán con la expectativa de recuperar el salario, avanzar en los pases a planta permanente para finalizar con la precarización laboral y discutir un convenio colectivo de trabajo que dignifique la tarea de los agentes públicos.