Presentaron un proyecto en el HCD para crear una Mesa de Diálogo y Planificación sobre la gestión de residuos

Bloques de la oposición presentaron formalmente ante el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de comunicación que solicita convocar a una Mesa de Diálogo y Planificación para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), con el propósito de abordar de manera estructural y a largo plazo el sistema de recolección en el distrito, informaron hoy fuentes legislativas.

La iniciativa parlamentaria lleva la firma de los concejales Martín Rivas, Fernando Negrete, Mauro De Rosa y Diego Lafalce. El documento fue elevado al presidente del cuerpo deliberativo, Martín Baraybar, para su inmediato tratamiento en comisiones.

El proyecto surge como respuesta directa a la reciente paralización del servicio en la ciudad y busca abrir una discusión integral sobre una de las prestaciones consideradas más críticas para la salud pública, la sustentabilidad ambiental y la calidad de vida de los vecinos de la comuna.

Los ediles autores de la propuesta señalaron que en las últimas semanas mantuvieron reuniones de trabajo y consultas técnicas con referentes vecinalistas de distintos distritos de la Segunda Sección Electoral. Asimismo, mantuvieron intercambios con profesionales y especialistas vinculados a la gestión de residuos, incluyendo contactos con personal con experiencia en el Ceamse y otros organismos del sector, cuyas conclusiones adelantaron que pondrán a disposición del Departamento Ejecutivo Municipal.

El texto de la presentación reconoce que los municipios de todo el país atraviesan actualmente un contexto macroeconómico complejo, marcado por la desaceleración de la actividad general, dificultades en la recaudación de tasas locales, el incremento sostenido de los costos operativos y la reducción de los recursos disponibles para sostener servicios esenciales, variables que exigen coordinar esfuerzos entre los distintos sectores.

Los impulsores remarcaron que si bien la emergencia actual requiere respuestas inmediatas por parte de las autoridades, la responsabilidad institucional exige además pensar en soluciones de fondo. En ese sentido, enfatizaron que no alcanza con resolver el conflicto coyuntural, sino que resulta indispensable debatir qué sistema de gestión de residuos necesitará San Pedro para los próximos 20 o 30 años.

Texto del Proyecto de Comunicación

VISTO: La situación generada por la interrupción y afectación del servicio de recolección de residuos en el Partido de San Pedro; y

CONSIDERANDO: Que la gestión de residuos constituye uno de los principales desafíos ambientales, sanitarios y económicos de toda comunidad;

Que los conflictos recurrentes vinculados a la prestación del servicio ponen de manifiesto la necesidad de generar ámbitos permanentes de diálogo, planificación y construcción de consensos;

Que resulta indispensable pensar soluciones de mediano y largo plazo que permitan garantizar previsibilidad, sustentabilidad y calidad en la prestación del servicio;

Que el Honorable Concejo Deliberante debe constituirse en un ámbito institucional abierto al debate de los grandes temas estratégicos del distrito;

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN PEDRO COMUNICA

ARTÍCULO 1°: Convocar, en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante, a una Mesa de Diálogo y Planificación para la Gestión Integral de Residuos del Partido de San Pedro.

ARTÍCULO 2°: Invitar a participar de dicha mesa al Departamento Ejecutivo Municipal, representantes de la empresa prestataria del servicio, representantes de los trabajadores, organismos especializados en gestión de residuos, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y demás actores vinculados a la temática.

ARTÍCULO 3°: Establecer como objetivo de la mesa la elaboración de propuestas orientadas a garantizar la continuidad del servicio, mejorar los procesos de gestión y analizar alternativas de largo plazo para el tratamiento y disposición final de residuos en el Partido de San Pedro.

ARTÍCULO 4°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo y dese amplia difusión a la presente.