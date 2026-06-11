Presentarán una muestra sobre el pintor Miguel Prelato en el Museo Histórico Bottaro

Una muestra dedicada al destacado pintor sampedrino Miguel Prelato será inaugurada este sábado en el Museo Histórico Regional "Fray José María Bottaro" de la localidad bonaerense de San Pedro, informaron hoy autoridades municipales y de la institución cultural.

La presentación oficial de la exposición se realizó mediante una conferencia de prensa encabezada por el director de Cultura del municipio, Roberto González, y la presidenta del Museo Histórico, Inés Corda.

La exhibición, que quedará habilitada al público a partir de las 17:00, reunirá alrededor de 20 obras del artista plástico, combinando piezas del patrimonio permanente del museo con otras que fueron cedidas especialmente por familias e instituciones de la comunidad local.

Desde la Dirección de Cultura —dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico— y las autoridades del museo agradecieron el trabajo de investigación y curaduría, como así también la colaboración de los vecinos que aportaron material y documentación para enriquecer la propuesta.

La retrospectiva permanecerá abierta hasta fines de junio y podrá visitarse de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 12:30 y de 13:30 a 17:00, mientras que los domingos y feriados el espacio recibirá al público de 10:00 a 13:00. Según se especificó, la entrada será libre y gratuita para los residentes del partido de San Pedro.