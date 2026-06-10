Prefectura y la Sociedad Rural coordinan agenda de trabajo en materia de seguridad

La Sociedad Rural de San Pedro recibió en su sede a las nuevas autoridades de la Prefectura Naval Argentina local, en el marco de un encuentro de trabajo destinado a intercambiar opiniones sobre la seguridad y el panorama socioeconómico de la región.

La comitiva de la fuerza de seguridad estuvo encabezada por el nuevo jefe de la Prefectura San Pedro, subprefecto Darío Javier Masseta, quien asistió acompañado por el jefe de Operaciones, oficial principal Aníbal Nogueira; el ayudante de primera David Cardozo; el ayudante de segunda José Bachiocchi; y personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones.

Durante la reunión, los representantes de ambas instituciones abordaron diversos temas de interés para el sector productivo y la comunidad en general. En ese sentido, se compartió un análisis detallado sobre la situación actual del partido y se repasaron las principales acciones que la fuerza federal desarrolla en su área de competencia fluvial y ribereña.

Asimismo, los participantes coincidieron en la importancia de fortalecer el vínculo institucional y mantener canales de diálogo permanentes. Según destacaron, este esquema de comunicación fluida resultará clave para coordinar esfuerzos y dar respuestas eficientes ante los desafíos operativos y de seguridad que presenta la zona rural e isleña.

Por su parte, los directivos de la Sociedad Rural de San Pedro agradecieron la visita y destacaron la predisposición de los jefes de Prefectura. Las autoridades rurales valoraron especialmente la voluntad de la fuerza para sostener una agenda de trabajo conjunta que beneficie directamente a la producción, el desarrollo local y el bienestar general de los habitantes de la región.