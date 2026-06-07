Masiva jornada comunitaria de intercambio de figuritas en el Paseo Público

 Una multitudinaria jornada comunitaria destinada al intercambio de figuritas del Mundial 2026 se desarrolló este domingo en el Paseo Público Municipal de San Pedro, en una iniciativa que buscó facilitar a los coleccionistas locales la posibilidad de completar el álbum oficial en un marco de encuentro y esparcimiento intergeneracional. La actividad, coordinada por la Feria Municipal de Emprendedores, se llevó a cabo con entrada libre y gratuita. El evento atrajo a cientos de niños, jóvenes y adultos en torno a la pasión por el fútbol a pocas semanas del inicio de la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

Paraná e Independencia avanzan con paso firme en los cruces decisivos del Torneo Federación

 


Paraná e Independencia ganaron sus respectivos compromisos por el Torneo Federación Norte 2026 y se posicionan con firmes expectativas de cara a las instancias decisivas del certamen regional. 

Por el partido de ida de los cuartos de final, Paraná consiguió un triunfo fundamental al derrotar por 1 a 0 a Florencio Varela en la ciudad de Chivilcoy. El único tanto del encuentro fue convertido por Valentín Ramos para el conjunto "Albirrojo". La revancha será el próximo miércoles en busca de asegurar el pase a las semifinales, instancia en la que ya espera La Josefa de Campana, elenco que viene de eliminar a Atlético Baradero.

Por su parte, Independencia ya aseguró de manera definitiva su lugar en las semifinales de la competencia tras redondear una sólida actuación el pasado viernes. La "I" se impuso con una goleada por 5 a 0 ante Capilla, resultado que decretó un marcador global de 7 a 1 en favor de los sampedrinos y clausuró la serie sin mayores atenuantes. 

El rival en el cruce de semis será Somisa, que se impuso en los dos partidos a Inter de Varela en cuartos. 