Paraná e Independencia avanzan con paso firme en los cruces decisivos del Torneo Federación

Paraná e Independencia ganaron sus respectivos compromisos por el Torneo Federación Norte 2026 y se posicionan con firmes expectativas de cara a las instancias decisivas del certamen regional.

Por el partido de ida de los cuartos de final, Paraná consiguió un triunfo fundamental al derrotar por 1 a 0 a Florencio Varela en la ciudad de Chivilcoy. El único tanto del encuentro fue convertido por Valentín Ramos para el conjunto "Albirrojo". La revancha será el próximo miércoles en busca de asegurar el pase a las semifinales, instancia en la que ya espera La Josefa de Campana, elenco que viene de eliminar a Atlético Baradero.

Por su parte, Independencia ya aseguró de manera definitiva su lugar en las semifinales de la competencia tras redondear una sólida actuación el pasado viernes. La "I" se impuso con una goleada por 5 a 0 ante Capilla, resultado que decretó un marcador global de 7 a 1 en favor de los sampedrinos y clausuró la serie sin mayores atenuantes.

El rival en el cruce de semis será Somisa, que se impuso en los dos partidos a Inter de Varela en cuartos.



