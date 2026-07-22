Un peatón murió tras ser atropellado por un vehículo

Un hombre de aproximadamente 40 años falleció este miércoles tras ser atropellado por un vehículo cuando caminaba por calle Rómulo Naón en proximidades de la intersección con Italia.

El incidente se produjo minutos antes de las 19.

Pese a la asistencia de vecinos, en un primer momento, y de los profesionales de la salud, alertadaos a través del servicio de emergencias, las maniobras de reanimación no fueron suficientes para salvarle la vida.

Inspectores de la Dirección de Tránsito, efectivos de la Policía bonaerense y personal médico se hicieron presentes en el lugar.

Las autoridades ordenaron de inmediato la realización del test de alcoholemia al conductor del vehículo involucrado, cuyo resultado dio negativo. El automovilista manifestó ante los agentes intervinientes que no logró divisar al peatón al momento de la circulación.

Imágenes de cámaras de seguridad, que empezaron a circular por redes sociales minutos después, permiten reconstruir el hecho y los instantes posteriores, además de evidenciar la oscuridad en la zona.

Personal policial mantuvo el tránsito interrumpido para llevar a cabo las pericias correspondientes y efectuar el traslado del cuerpo a la morgue judicial. Mientras se desarrollaban las actuaciones, se pidió resguardo de la identidad de la víctima.



