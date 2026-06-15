Pacientes e instituciones recordaron el legado del Dr. Jorge Estévez, quien falleció a los 95 años

El fallecimiento a los 95 años del Dr. Jorge Estévez, médico de extensa trayectoria e impulsor de la cultura en nuestra ciudad, causó dolor entre quienes fueron sus pacientes y dejó mensajes de condolencias de instituciones que destacaron su legado profesional y humano.

El Círculo Médico de San Pedro manifestó públicamente su consternación ante la pérdida del facultativo. "El Círculo Médico de San Pedro expresa su profundo pesar por el fallecimiento del Dr. Jorge Estévez, destacado profesional, miembro de nuestra institución y médico de generaciones de familias sampedrinas a lo largo de una extensa y valiosa trayectoria", señaló la entidad gremial médica, que además concluyó: "Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este doloroso momento, elevando una oración en su memoria. Q.E.P.D.".

Estévez no solo volcó su vocación en la medicina, sino que también mantuvo un rol activo en el desarrollo civil e institucional del partido bonaerense. Desde la Biblioteca Popular Rafael Obligado recordaron su paso por la comisión directiva y la conducción de la entidad literaria con sentidas palabras. "La Biblioteca Popular Rafael Obligado despide con afecto a Jorge Estévez y abraza a su familia", expresaron las autoridades, agregando que "el Dr. Estévez dirigió el destino de nuestra institución durante años, aportando su esfuerzo y trabajo para que la biblioteca siga siendo un faro cultural y un espacio de encuentro".

Sus colegas y el personal de Consultorios San Camilo, espacio médico del cual fue socio fundador y donde ejerció la profesión hasta el momento del retiro de la actividad formal, manifestaron su dolor ante la noticia. "Con profunda tristeza, informamos a nuestra comunidad de pacientes el fallecimiento del Dr. Jorge Estévez. Fue uno de los fundadores de este espacio y nos acompañó hasta su jubilación", indicaron mediante un comunicado institucional.

En el mismo texto, sus compañeros de centro de salud lo definieron como un "excelente profesional y gran ser humano, que siempre acompañó a sus pacientes con calidez, compromiso y una atenta escucha". Finalmente, los integrantes de los consultorios trazaron un paralelismo histórico con otro destacado colega fallecido anteriormente al sostener que el Dr. Estévez "permanecerá presente en el recuerdo de quienes tuvimos el privilegio de trabajar con él, al igual que otro grande: Dr. Jorge Capará", concluyendo con un mensaje de gratitud: "Agradecidos y honrados de haber compartido el espacio con ustedes queridos doctores. Nuestro sentido pésame a su familia".