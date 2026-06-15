Mitre e Independencia festejaron en una vibrante fecha de clásicos liguistas

Mitre, Independencia y Atlético Baradero se adjudicaron los principales encuentros de la fecha de clásicos interzonales de la Liga Deportiva Sampedrina, en el marco de la duodécima jornada de la etapa regular del certamen oficial de primera división que define los posicionamientos de las zonas A y B.

En el principal cruce de San Pedro, Mitre derrotó como local a Paraná por 2 a 1 en un Estadio Jorge D. Suárez colmado de espectadores. El "Rojo" (que hoy presentó una camiseta en homenaje al Indio Solari) abrió el marcador a los 3 minutos de juego por intermedio de Manuel Guereta, pero la visita alcanzó la igualdad transitoria a los 20 minutos de la primera etapa a través de un remate de cabeza de Fabricio Macelli.

La paridad duró apenas siete minutos, ya que a los 27 del mismo período Valentín Ramírez anotó el segundo tanto el ganador. Con este resultado, Mitre, que ya se encuentra clasificado a la próxima instancia del torneo, se consolidó en la cima de la Zona B con 32 unidades, mientras que Paraná se mantiene con 20 puntos en el Grupo A.

Por su parte, en el partido que abrió la jornada interzonal en la vecina localidad de Baradero, Atlético se impuso ante Sportivo por 2 a 1 en el Estadio Carlos Asali. El dueño de casa se puso en ventaja a los 45 minutos del primer tiempo con un gol de Esteban Parodi.

A los 12 minutos del complemento, Sportivo igualó el encuentro mediante un tiro penal ejecutado por Agustín Poll, quien inmediatamente resultó expulsado por doble amonestación debido a un exceso en el festejo de la conquista. Atlético capitalizó la superioridad numérica y, a quince minutos del final, selló la victoria definitiva con un tanto de Agustín Riesco. El triunfo posicionó provisoriamente al elenco "Negro" en el segundo lugar de la Zona B, en tanto que Sportivo conserva el liderazgo de la Zona A a pesar de la derrota.

En los restantes compromisos de la jornada, Independencia derrotó por 3 a 1 a Sportivo América en un encuentro condicionado por las incidencias físicas. América se había adelantado en la primera mitad con un gol de Federico Izaguirre, pero en el segundo tiempo sufrió la expulsión de Lautaro Díaz. Tras el empate de Independencia por parte de Fabricio Sacca, el partido debió suspenderse durante quince minutos para permitir el traslado en ambulancia hacia el hospital local del jugador de América, Guillermo Arce, debido a una lesión. Tras la reanudación, los goles de Gastón Abaca y Braian Soto, este último de penal, le dieron el triunfo a "La Encia".

Asimismo, el clásico baraderense entre Rivadavia y Fundición culminó igualado 1 a 1 en el Estadio José Matías, con anotaciones de Santiago Ríos para la visita y de Nicolás Mazzuco para el club anfitrión. En el Estadio Municipal de San Pedro, Banfield y Defensores Unidos no se sacaron ventajas y empataron 0 a 0, resultado que dejó a la entidad de la vecina localidad con 14 puntos en el Grupo A y al "Taladro" con 8 unidades en la Zona B.

La fecha de los clásicos se completó con victorias de los equipos que oficiaron de visitantes en las localidades rurales. En Río Tala, La Esperanza venció por 2 a 0 a Las Palmeras con goles de Darío Martínez y Alexis Chaparro. En Gobernador Castro, Agricultores revirtió una desventaja inicial ante Central Córdoba y terminó imponiéndose por un abultado 4 a 1; Cristian Llovera anotó para la visita, mientras que Renzo Servín, Enzo Villalba, Alexander Benítez y Julián Cerruti marcaron para el local. Finalmente, Villa Alsina se quedó con el clásico de las localidades baraderenses al superar por 2 a 0 a Almirante Brown de Portela, con goles de Marcelo Rosales y Laureano Medina.