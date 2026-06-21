Operativos de tránsito: secuestran siete motos y retienen un auto por alcoholemia positiva

La Dirección de Tránsito local, bajo la conducción de Armando Caballero, informó que se mantienen activos los procedimientos preventivos ante la persistente presencia de equinos sueltos en la vía pública, una situación que continúa representando un riesgo inminente para la seguridad de automovilistas y peatones en distintos puntos del tejido urbano. Desde el área estatal instaron de manera categórica a los propietarios de los animales a adoptar las medidas necesarias para su correcto resguardo. Asimismo, las autoridades solicitaron la colaboración activa de la comunidad para denunciar de inmediato estos hechos a través de las líneas telefónicas pertenecientes al Centro de Monitoreo Municipal.
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La Dirección de Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad, llevó a cabo diversos operativos de control vehicular durante este fin de semana en diferentes puntos de la ciudad, los cuales arrojaron como resultado el secuestro de varios rodados por infracciones a las normas vigentes.
Los inspectores incautaron siete motocicletas debido a la falta de la documentación obligatoria exigida para circular. Entre los rodados sancionados, los inspectores detectaron un caso particular en el que transitaban cuatro personas a bordo de una sola moto.
Asimismo, durante los procedimientos se retuvo un automóvil luego de que su conductor diera resultado positivo en el correspondiente test de alcoholemia.
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