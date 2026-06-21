Operativos de tránsito: secuestran siete motos y retienen un auto por alcoholemia positiva

La Dirección de Tránsito local, bajo la conducción de Armando Caballero, informó que se mantienen activos los procedimientos preventivos ante la persistente presencia de equinos sueltos en la vía pública, una situación que continúa representando un riesgo inminente para la seguridad de automovilistas y peatones en distintos puntos del tejido urbano. Desde el área estatal instaron de manera categórica a los propietarios de los animales a adoptar las medidas necesarias para su correcto resguardo. Asimismo, las autoridades solicitaron la colaboración activa de la comunidad para denunciar de inmediato estos hechos a través de las líneas telefónicas pertenecientes al Centro de Monitoreo Municipal.