Operativos de tránsito: cuatro vehículos retenidos por alcoholemia e irregularidades en la documentación

Personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro concretó una serie de operativos de control vehicular en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, los cuales concluyeron con el secuestro de dos automóviles y dos motocicletas debido a diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

Los dispositivos de seguridad y ordenamiento vial, desarrollados de manera estática y dinámica, apuntaron a verificar la documentación obligatoria de los conductores y a realizar test de alcoholemia para prevenir incidentes viales.

Como resultado de las inspecciones, los agentes municipales procedieron a la retención de un automóvil cuyo conductor arrojó resultado positivo en el control de alcoholemia, superando los niveles permitidos para circular. El restante vehículo de cuatro ruedas fue incautado debido a la falta total de la documentación legal requerida para transitar por la vía pública.

Asimismo, durante los mismos procedimientos se interceptaron dos motocicletas. Al momento de la fiscalización, sus respectivos conductores no pudieron presentar los papeles obligatorios que acreditaran la titularidad o la autorización de manejo de los rodados, motivo por el cual las unidades fueron trasladadas al depósito municipal.

Desde el área de Tránsito indicaron que estos operativos de control continuarán replicándose de forma sorpresiva en distintas zonas del partido, con el objetivo de concientizar sobre el respeto a las normas de convivencia vial y garantizar la seguridad de los peatones y automovilistas.