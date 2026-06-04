Operativos de saturación: seis aprehendidos por diversos delitos, contravenciones y pedidos de captura
Una serie de operativos de prevención y control vehicular desplegados en distintos puntos del partido de San Pedro arrojó como resultado la aprehensión de varias personas involucradas en delitos contra la propiedad, contravenciones y requerimientos pendientes de la Justicia, informaron hoy fuentes policiales.
En el primero de los hechos, personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) logró el esclarecimiento de una causa por daños gracias al análisis detallado de material fílmico de cámaras de seguridad. Las tareas investigativas permitieron determinar el domicilio de los sospechosos en la calle San Lorenzo al 2000, donde los efectivos procedieron a la aprehensión de dos hombres de 28 y 32 años. La Unidad Funcional de Instrucción N° 7 dispuso la notificación de la formación de la causa y su posterior libertad.
Por otra parte, en el marco de un operativo de inspección y saturación conjunto entre la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás y el GTO local, se cumplimentó una diligencia ordenada por el Juzgado de Paz de San Pedro. En la intersección de las calles 11 de Septiembre y Casella, los uniformados interceptaron y aprehendieron a un hombre mayor de edad imputado por infracción al artículo 42 de la Ley de Contravenciones 8031/73. Tras ser notificado de la resolución contravencional, el sujeto recuperó la libertad por disposición del Juzgado de Faltas local.
Durante las mismas recorridas preventivas, las fuerzas de seguridad conjuntas concretaron la captura de un joven de 26 años en la esquina de Liniers y Manuel Iglesias. Al verificar sus datos en el sistema informático, constataron que registraba un pedido de paradero activo en una causa por amenazas agravadas, con intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Nicolás. El magistrado interviniente ordenó que se fije su domicilio y teléfono, se lo notifique para comparecer a la primera audiencia en sede judicial y luego se le otorgue la soltura.
Asimismo, personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) interceptó en la Avenida Crucero General Belgrano y San Martín a un hombre de 32 años que presentaba una orden de captura por falso testimonio, solicitada por la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 del Departamento Judicial de Mercedes. Tras actualizar sus datos de contacto y labrar el acta de comparendo obligatorio, las autoridades dispusieron su liberación.
Finalmente, efectivos de la EPC intervinieron en la plaza interna del barrio 104 Viviendas, donde procedieron a la aprehensión de un hombre de 39 años, de apellido Jaime. El ciudadano se encontraba en evidente estado de ebriedad y alterando el orden público, por lo que fue trasladado a la dependencia policial por infracción a los artículos 72 y 74 de la Ley 8031/73, quedando a disposición del Juzgado de Paz de San Pedro, que ordenó su libertad tras la notificación sumarial correspondiente.