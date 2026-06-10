Operativos de descentralización de la atención del Área de Discapacidad durante junio

El Área de Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo para la Comunidad de la Municipalidad de San Pedro, continuará durante el resto del mes de junio con su programa de atención descentralizada. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a trámites y consultas de los vecinos en diferentes puntos del partido.

El jueves 11 de junio, el personal del área atenderá en la sede de la propia Secretaría de Desarrollo para la Comunidad, ubicada en la intersección de Rivadavia y Oliveira Cézar, en el horario de 8:00 a 14:00.

La semana siguiente, el jueves 18 de junio, el operativo se trasladará a la localidad de Gobernador Castro. Los vecinos podrán acercarse al Hospital 26 de Julio, donde la atención se brindará desde las 8:15 hasta las 12:00.

Finalmente, el jueves 25 de junio, las actividades regresarán a la oficina central de Rivadavia y Oliveira Cézar, nuevamente en la franja horaria de 8:00 a 14:00.

A través de estos operativos territoriales, el municipio apunta a descentralizar las gestiones administrativas, asesorar sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y ofrecer un contacto directo con los equipos profesionales sin necesidad de traslados prolongados.