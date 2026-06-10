Un hombre acusado de abusar durante años de su nieta fue detenido

Un hombre mayor de edad fue detenido acusado de haber abusado sexualmente de su nieta durante al menos seis años, informaron hoy fuentes judiciales y policiales. La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de San Nicolás, a cargo del juez Ricardo Luis Pratti, tras una investigación encabezada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7, liderada por la fiscal María del Valle Viviani.

Operativos de descentralización de la atención del Área de Discapacidad durante junio


 El Área de Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo para la Comunidad de la Municipalidad de San Pedro, continuará durante el resto del mes de junio con su programa de atención descentralizada. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a trámites y consultas de los vecinos en diferentes puntos del partido.

El jueves 11 de junio, el personal del área atenderá en la sede de la propia Secretaría de Desarrollo para la Comunidad, ubicada en la intersección de Rivadavia y Oliveira Cézar, en el horario de 8:00 a 14:00.

La semana siguiente, el jueves 18 de junio, el operativo se trasladará a la localidad de Gobernador Castro. Los vecinos podrán acercarse al Hospital 26 de Julio, donde la atención se brindará desde las 8:15 hasta las 12:00.

Finalmente, el jueves 25 de junio, las actividades regresarán a la oficina central de Rivadavia y Oliveira Cézar, nuevamente en la franja horaria de 8:00 a 14:00.

A través de estos operativos territoriales, el municipio apunta a descentralizar las gestiones administrativas, asesorar sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y ofrecer un contacto directo con los equipos profesionales sin necesidad de traslados prolongados.