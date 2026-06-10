Operativo conjunto en las islas para actualizar datos y prever el impacto de las crecidas

Personal de Defensa Civil de San Pedro, en conjunto con Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, lleva adelante entre hoy y mañana un nuevo operativo de relevamiento y asistencia en la zona de islas.

El director de Defensa Civil de la Municipalidad de San Pedro, Fabio Giovanettoni, explicó al programa "Equipo de Radio" que la iniciativa "tiene como fin planificar y tener datos de interés en caso de que se necesite, además de la asistencia alimenticia como en otras ocasiones fue la asistencia en salud". El funcionario precisó que el despliegue contempla un registro diferenciado entre las viviendas ocupadas de manera permanente y aquellas que no presentan actividad continua. "Son conciudadanos nuestros, aunque estén en jurisdicción de Entre Ríos; queremos información actualizada para asistir o eventualmente auxiliar en caso de alguna contingencia a futuro", subrayó.

Respecto de las proyecciones climáticas, Giovanettoni señaló que un equipo de meteorólogos de la provincia de Buenos Aires informó que a fines de junio o principios de julio se tendrían perspectivas más claras sobre el comportamiento del río. Si bien existen reportes sobre la posible llegada del fenómeno de El Niño o un "Súper Niño" con abundantes precipitaciones para el último trimestre del año y el verano, el funcionario aclaró que aún no hay datos concretos ni un escenario definido para la cuenca fluvial.

Por último, las autoridades locales evalúan la reconfiguración de los parámetros de emergencia ante eventuales crecidas. "Estamos evaluando con especialistas porque en la actualidad tenemos valores estimados de 3.10 metros para alerta y 3.40 para evacuación, pero por datos concretos sabemos que hay muchas viviendas que están debajo de esa altura y si tuviéramos inconvenientes habría que asistir muy por debajo de los 3.10", concluyó Giovanettoni.