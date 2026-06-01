Obras de mejora e instalación de nuevo sistema de monitoreo en el Hospital "Emilio Ruffa"

El Intendente Cecilio Salazar, encabezó una recorrida por las instalaciones del Hospital "Dr. Emilio Ruffa" con el objetivo de supervisar el avance de diversos frentes de obra y la implementación de nuevas medidas de seguridad destinadas a fortalecer el sistema público de salud local.

Las intervenciones, coordinadas por la Secretaría de Salud y la dirección del centro asistencial, incluyeron la readecuación integral de la red eléctrica en el sector de cocina. Los trabajos contemplaron desde la renovación del tablero central hasta el recambio de artefactos, con el fin de optimizar la iluminación y garantizar condiciones de seguridad para el personal encargado de la elaboración de alimentos para pacientes y trabajadores.

Esta mejora en la infraestructura eléctrica fue posible gracias a un esquema de inversión conjunta entre el municipio y la Comisión Cooperadora del hospital. En esa misma línea, las autoridades confirmaron que las tareas de mantenimiento se extienden actualmente a la sala de médicos y que se proyecta la colocación de un nuevo tablero eléctrico específico para el área de laboratorio.

En materia de seguridad institucional, el establecimiento incorporó recientemente un sistema de 28 cámaras de seguridad distribuidas en puntos estratégicos. Los dispositivos son monitoreados de manera constante por el Centro de Monitoreo dependiente de la Secretaría de Seguridad, una iniciativa financiada con recursos municipales para mejorar el control interno y resguardar la integridad del personal sanitario y de la comunidad que asiste al hospital.

Durante la inspección de las obras, Salazar estuvo acompañado por la secretaria de Salud, Isabel Carrasco; la directora del hospital, Luciana Artigues; el director administrativo, Andrés Fillón; y la presidenta de la Cooperadora, Mirta Borrell. Desde el ejecutivo local señalaron que estas acciones se inscriben en un plan de mejoras continuas para sostener el funcionamiento operativo del nosocomio y dignificar los espacios de atención pública.