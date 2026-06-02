Nuevo esquema de cobertura médica para las Fuerzas Federales y afiliados de Avalian en San Pedro

El Círculo Médico de San Pedro comunicó que, a partir del 1° de junio, comenzó a regir el nuevo esquema de cobertura médica para los afiliados de las Fuerzas Federales de Seguridad. Esta medida se implementa en el marco de la selección realizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación para la prestación integral de los servicios médico-asistenciales de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

Luego de completarse el proceso de evaluación técnica y administrativa a cargo del organismo nacional, la firma Medicus fue la seleccionada para brindar la cobertura de salud correspondiente. La misma alcanza al personal en actividad, retirados, pensionados, personal civil y los respectivos grupos familiares de la Gendarmería Nacional Argentina y de la Prefectura Naval Argentina.

A raíz de esta disposición, la entidad local informó que los beneficiarios comprendidos en estas condiciones ya cuentan con la cobertura a través de la mencionada empresa, lo que les permite acceder a las prestaciones brindadas por los profesionales e instituciones adheridas en la ciudad.

En paralelo, las autoridades confirmaron la incorporación de la atención para los afiliados de Avalian, una de las empresas de medicina prepaga con mayor presencia en el país, lo que amplía las opciones de acceso a la asistencia médica dentro de la red prestacional local.

La atención para ambos convenios se encuentra plenamente disponible en consultorios privados, centros médicos y en las instalaciones del Sanatorio Coopser. Ante cualquier consulta sobre las modalidades de atención, los alcances de la cobertura o los requisitos administrativos vigentes, se solicitó a los usuarios comunicarse directamente con los consultorios, centros asistenciales o con su propia cobertura de salud para obtener la información específica de cada caso.