"Mientras crecen los discursos de odio, intentan negar la violencia de género"

Una multitud se movilizó este miércoles por las calles de San Pedro en el marco de una nueva jornada de lucha nacional al cumplirse el undécimo aniversario del movimiento Ni Una Menos. La convocatoria tuvo su punto de inicio en la Plaza Belgrano, donde diversas organizaciones sociales, colectivos feministas y vecinos se concentraron para manifestar sus adhesiones antes de dar comienzo a la marcha que recorrió las principales arterias céntricas de la ciudad. La columna de manifestantes se dirigió hacia la sede de la Fiscalía, ubicada en la calle Belgrano al 900, donde la jornada culminó con la lectura de un documento conjunto que reflejó las demandas actuales del movimiento. "A 11 años del histórico 3 de junio el grito de Ni una menos sigue atravesando las calles de Argentina y toda América Latina. Nació como una respuesta colectiva frente a los femicidios, la violencia machista y la indiferencia estatal y se transformó en una herramienta de organización institucional, construcción...

Niños y adolescentes presentaron proyectos comunitarios en el marco del programa Decisión Niñez


 La instancia local del programa provincial Decisión Niñez se desarrolló en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario, ubicado en la intersección de Hermano Indio y Casella. La jornada, coordinada por el Municipio de San Pedro a través de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, funcionó como el espacio donde niños, niñas y adolescentes de distintos sectores de la ciudad compartieron sus propuestas ante los equipos de acompañamiento institucional.

El encuentro contó con la participación activa de representantes de Envión Canaletas, Cuidadores de la Casa Común, las Escuelas Secundarias N° 10 y N° 11, el Anexo 2050 de Vuelta de Obligado y el barrio Bajo Cementerio. En total se expusieron siete proyectos centrados en temáticas claves para el desarrollo barrial, tales como mejoras comunitarias, cuidado de espacios públicos, seguridad, medio ambiente y convivencia.

Tras la puesta en común, los propios participantes seleccionaron mediante votación las tres propuestas que avanzarán a la instancia zonal del programa. Las iniciativas elegidas fueron “Construyendo seguridad”, perteneciente a la Escuela Secundaria N° 10; “Proyecto Plazoleta: cuidado y encuentro”, impulsado por Cuidadores de la Casa Común; y “Un camino seguro para mi barrio”, diseñado por los jóvenes del barrio Bajo Cementerio.

La actividad institucional estuvo acompañada por el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez; la coordinadora del CIC, Belén Lacuadra; y el coordinador del Servicio Local, Andrés Chiarella. También estuvieron presentes las coordinadoras locales de Decisión Niñez, la trabajadora social Luciana Salinas y la psicóloga Cintia Ferraro, junto a la coordinadora del Programa Envión, Silvina Chediack.

Autoridades municipales ponderaron el compromiso de las infancias y juventudes en la elaboración de propuestas que nacen de sus propias lecturas sobre la realidad local. Asimismo, recalcaron la importancia de consolidar estos canales públicos de escucha y organización para fomentar el protagonismo juvenil en los diferentes barrios del partido.