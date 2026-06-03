Niños y adolescentes presentaron proyectos comunitarios en el marco del programa Decisión Niñez

La instancia local del programa provincial Decisión Niñez se desarrolló en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario, ubicado en la intersección de Hermano Indio y Casella. La jornada, coordinada por el Municipio de San Pedro a través de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, funcionó como el espacio donde niños, niñas y adolescentes de distintos sectores de la ciudad compartieron sus propuestas ante los equipos de acompañamiento institucional.

El encuentro contó con la participación activa de representantes de Envión Canaletas, Cuidadores de la Casa Común, las Escuelas Secundarias N° 10 y N° 11, el Anexo 2050 de Vuelta de Obligado y el barrio Bajo Cementerio. En total se expusieron siete proyectos centrados en temáticas claves para el desarrollo barrial, tales como mejoras comunitarias, cuidado de espacios públicos, seguridad, medio ambiente y convivencia.

Tras la puesta en común, los propios participantes seleccionaron mediante votación las tres propuestas que avanzarán a la instancia zonal del programa. Las iniciativas elegidas fueron “Construyendo seguridad”, perteneciente a la Escuela Secundaria N° 10; “Proyecto Plazoleta: cuidado y encuentro”, impulsado por Cuidadores de la Casa Común; y “Un camino seguro para mi barrio”, diseñado por los jóvenes del barrio Bajo Cementerio.

La actividad institucional estuvo acompañada por el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez; la coordinadora del CIC, Belén Lacuadra; y el coordinador del Servicio Local, Andrés Chiarella. También estuvieron presentes las coordinadoras locales de Decisión Niñez, la trabajadora social Luciana Salinas y la psicóloga Cintia Ferraro, junto a la coordinadora del Programa Envión, Silvina Chediack.

Autoridades municipales ponderaron el compromiso de las infancias y juventudes en la elaboración de propuestas que nacen de sus propias lecturas sobre la realidad local. Asimismo, recalcaron la importancia de consolidar estos canales públicos de escucha y organización para fomentar el protagonismo juvenil en los diferentes barrios del partido.



