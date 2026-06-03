"Ni Una Menos": Campaña de concientización y visibilización

En el marco de un nuevo aniversario de la primera movilización de "Ni Una Menos", el Municipio de San Pedro, a través de la Subsecretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad de la Secretaría de Gobierno, llevó adelante este miércoles una intensa campaña de visibilización y concientización en el centro de la ciudad.

​La actividad tuvo lugar en la intersección de las calles Bartolomé Mitre y Rafael Obligado, donde se trabajó de manera articulada con la Comisaría de la Mujer y la Familia. De la jornada participaron activamente la subsecretaria Laura Monfasani junto al equipo del área municipal, y la titular de la Comisaría de la Mujer, Patricia Melgar, acompañada por el personal de la dependencia. Durante la intervención, se distribuyeron folletos informativos y lazos violetas a los peatones con el propósito de difundir las herramientas de asistencia disponibles, reforzar los canales de acompañamiento y dar a conocer el trabajo diario que se realiza ante situaciones de violencia por razones de género.

​A 11 años de la histórica primera convocatoria nacional, las estadísticas locales y nacionales reflejan que la problemática sigue siendo alarmante. En el plano nacional, entre el 1 de enero y el 24 de mayo de 2026 se registraron 99 víctimas fatales por violencia machista. A nivel local, el área municipal reportó que durante el primer cuatrimestre de este año se acompañaron situaciones vinculadas a más de 600 denuncias. Estas intervenciones contaron con el abordaje del equipo técnico y, en los casos que así lo requerían, con asistencia económica, en medio de un contexto social complejo que profundiza las condiciones de vulnerabilidad.

​Como cierre de las actividades de la jornada, las autoridades convocaron a toda la comunidad a sumarse a la movilización que se realizará hoy a las 18:00 horas en Plaza Belgrano. La marcha, organizada en conjunto con diversas agrupaciones de San Pedro, busca sostener el compromiso colectivo y seguir visibilizando la lucha contra todas las formas de violencia de género.