Murió Pascual Vitale, ex presidente del Concejo Deliberante y la LIga Sampedrina

Falleció a los 89 años Pascual "Chiche" Vitale, dirigente con una extensa trayectoria en la vida pública, política y comunitaria de San Pedro. Militante del peronismo, Vitale fue electo concejal y ejerció la presidencia del Honorable Concejo Deliberante durante el período comprendido entre los años 1989 y 1991.

En el ámbito deportivo local, estuvo estrechamente vinculado al fútbol regional tras desempeñarse durante 31 años como presidente de la Liga Deportiva Sampedrina, una función que continuó ejerciendo de manera honoraria tras dejar la conducción activa de la entidad.

Luego de conocerse la noticia de su deceso, el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, despidió formalmente a Vitale y destacó su labor como hombre de la política, legislador y dirigente del deporte local. Asimismo, desde el Municipio de San Pedro emitieron un comunicado oficial para hacer llegar un afectuoso saludo a sus familiares y amigos.

Por su parte, el espacio político La Libertad Avanza San Pedro manifestó sus condolencias a través de una salutación institucional en donde expresaron su acompañamiento a la familia Vitale, de manera especial a su hija María Victoria y a su nieta, la actual concejal Melina Panatteri, quien representa a esa fuerza política.