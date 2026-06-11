Municipio y Ashira acordaron un operativo de contingencia para normalizar la recolección de residuos

​El esquema reforzado comenzará a implementarse a partir de las 22:00 horas de este jueves. Según informaron las autoridades, además de realizarse la recolección correspondiente al servicio nocturno habitual, se incorporarán unidades de refuerzo para atender de manera prioritaria los recorridos que habían quedado pendientes.

​Durante la jornada nocturna de hoy, las cuadrillas trabajarán tanto en los sectores que habitualmente reciben el servicio los días domingo, martes y jueves, como en las zonas incluidas en el cronograma de lunes, miércoles y viernes. Dentro de este último grupo, se reforzará especialmente el área céntrica comprendida entre las avenidas 11 de Septiembre y Sarmiento, el sector de barrancas hasta Lucio Mansilla y Juan B. Justo, y las calles delimitadas entre ambas avenidas.

​Para el viernes, el plan de contingencia prevé mantener camiones adicionales destinados a apuntalar los recorridos diurnos habituales, recolectar la basura en los sectores que presenten mayor acumulación y avanzar hacia la regularización general. Asimismo, desde la mañana del viernes se retomarán las tareas habituales de barrido y limpieza de la vía pública, complementadas con recorridas especiales en distintos barrios.

​El operativo concluirá el sábado con nuevos refuerzos en los trayectos correspondientes a los días martes, jueves y sábados. Con este despliegue, las partes estiman que la situación del servicio quedará completamente normalizada durante el transcurso del fin de semana.

​Por último, desde la comuna solicitaron la colaboración y comprensión de las y los vecinos durante las próximas horas, mientras se desarrollan las tareas planificadas para reestablecer plenamente la prestación.

El Municipio y la empresa Ashira alcanzaron un acuerdo para implementar un operativo de contingencia que se extenderá hasta el próximo sábado, con el objetivo de recuperar los recorridos afectados y normalizar completamente la prestación del servicio de recolección de residuos en la ciudad.