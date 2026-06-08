Múltiples detenciones por violencia, drogas y captura de prófugos durante el fin de semana

Una intensa actividad policial se registró durante el fin de semana, periodo en el cual las fuerzas de seguridad concretaron múltiples procedimientos que incluyeron detenciones por delitos viales y de violencia, capturas de prófugos de la justicia y decomisos de estupefacientes en la vía pública y mediante allanamientos.

La serie de operativos policiales comenzó a desarrollarse durante el transcurso del viernes y las primeras horas del sábado, jornada en la que el personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) realizó diversos controles preventivos de rutina. En ese contexto, se concretó el traslado de un joven de 22 años al que se le incautaron dos cigarrillos de marihuana, quedando imputado por tenencia de estupefacientes para consumo personal ante la Unidad Funcional de Instrucción 11. En un procedimiento similar de identificación de personas, los efectivos interceptaron a otro joven de 22 años que poseía un pedido de captura activa por el delito de robo, requerido por el Juzgado en lo Correccional número 2 de San Nicolás, quien recuperó la libertad tras regularizar su situación judicial. Asimismo, un hombre de 42 años fue aprehendido en la vía pública por alterar el orden público en estado de ebriedad, dándose intervención al Juzgado de Paz Letrado local.

En materia de lucha contra el narcomenudeo, el viernes por la tarde los efectivos del Grupo de Tácticas Operativas (GTO) dieron cumplimiento a una orden de registro domiciliario dispuesta por el Juzgado de Garantías en turno en una vivienda de la calle Doctor Ruffa al 1500. En el inmueble se procedió al secuestro de envoltorios de nylon que contenían cocaína y se efectuó la aprehensión de la moradora, una adolescente de 17 años, quien fue notificada del inicio de una causa por infracción a la ley de drogas con intervención de la Fiscalía del Joven de San Nicolás.

La jornada del viernes cerró con intervenciones ante hechos de violencia y faltas contravencionales. A raíz de una alerta emitida por el Centro de Monitoreo Local, el personal de la EPC se trasladó hasta la intersección de la Avenida 11 de Septiembre y la calle Albandea, donde procedió al arresto de un hombre de 43 años que estaba ocasionando daños en el automóvil de una mujer y que posteriormente adoptó una postura hostil y de resistencia frente a los uniformados. Por otra parte, los agentes aprehendieron a un hombre de 37 años que portaba un arma blanca en la vía pública, iniciándose actuaciones por infracción al código contravencional. Ya durante la madrugada del sábado, un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre un grave conflicto familiar en una vivienda de la calle Javier Rivero al 2000; al arribar al lugar, la policía detuvo a un joven de 22 años que, en el marco de una discusión, había herido a su cuñado de 26 años con un objeto punzante, motivando el inicio de un expediente por lesiones graves con intervención de la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Los procedimientos continuaron durante el sábado y la madrugada del domingo, lapso en el que la labor policial estuvo marcada por la localización de personas requeridas por los tribunales. En la esquina de Boulevard Moreno e Ituzaingó, el personal de la EPC interceptó a un joven de 22 años que registraba un pedido de paradero activo dictado por la UFI del Joven de San Nicolás en una causa por robo. Horas más tarde, miembros del GTO hicieron lo propio en las calles Facundo Quiroga y Sbert al aprehender a un hombre mayor de edad sobre quien pesaba una orden de captura por robo emitida por el Juzgado Correccional número 3 del Departamento Judicial de San Nicolás. En ambos casos, los magistrados dispusieron que los implicados fueran notificados para comparecer a la primera audiencia en día hábil y recuperaran la soltura.

Un tercer prófugo fue capturado el sábado luego de que vecinos alertaran a las patrullas del GTO y de la EPC que un sospechoso se encontraba forzando las puertas de automóviles estacionados en la zona de Alvear y Obligado; al identificarlo, se constató que el joven de 24 años tenía una captura activa desde enero pasado por un hecho de hurto a disposición del Juzgado de Garantías número 2, ordenándose idéntica medida de comparendo y posterior liberación. La jornada sumó además un hecho de violencia intrafamiliar en un domicilio de la calle 35 bis al 1600, donde un joven de 24 años fue aprehendido tras romper la ventana de la propiedad y agredir físicamente en el rostro a su padre de 39 años. Pese a que el progenitor herido decidió no instar la acción penal ni solicitar medidas de restricción, la UFI 11 dispuso el alojamiento transitorio del agresor en la dependencia policial.

Finalmente, durante el transcurso del domingo, los operativos se trasladaron a las localidades periféricas del partido. Personal policial perteneciente al Destacamento de Gobernador Castro intervino en la calle Güemes bis al 200 de esa población, donde procedió a la aprehensión de un hombre de 34 años que se encontraba alterando el orden público en avanzado estado de ebriedad, quedando las actuaciones contravencionales a disposición del Juzgado de Paz de San Pedro.