Una multitud se movilizó este miércoles por las calles de San Pedro en el marco de una nueva jornada de lucha nacional al cumplirse el undécimo aniversario del movimiento Ni Una Menos. La convocatoria tuvo su punto de inicio en la Plaza Belgrano, donde diversas organizaciones sociales, colectivos feministas y vecinos se concentraron para manifestar sus adhesiones antes de dar comienzo a la marcha que recorrió las principales arterias céntricas de la ciudad.

La columna de manifestantes se dirigió hacia la sede de la Fiscalía, ubicada en la calle Belgrano al 900, donde la jornada culminó con la lectura de un documento conjunto que reflejó las demandas actuales del movimiento. "A 11 años del histórico 3 de junio el grito de Ni una menos sigue atravesando las calles de Argentina y toda América Latina. Nació como una respuesta colectiva frente a los femicidios, la violencia machista y la indiferencia estatal y se transformó en una herramienta de organización institucional, construcción política y lucha contra todas las formas de opresión que caen sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas", expresaron en el inicio de la proclama.

El texto analizó la persistencia de esta problemática social y remarcó el impacto en las comunidades locales: "Un grito que nació del dolor y la bronca frente a una sociedad que miró demasiadas veces para otro lado. Los femicidios y transfemicidios siguen siendo una deuda de la democracia, una deuda con las mujeres y diversidades. Este 3 de junio marchamos en todo el país con la bronca y el hartazgo ante una masacre que no cesa. Por Agostina, por Dulce, por todas".

En otro de los tramos leídos frente a la Fiscalía, las organizaciones apuntaron de manera directa contra las instituciones y advirtieron sobre el contexto político actual. "Marchamos para denunciar que el Estado es responsable, que el poder judicial y la policía son cómplices. Mientras crecen los discursos de odio intentan negar la violencia de género y desmantelan políticas públicas conquistadas por años de lucha colectiva. Rechazamos la avanzada reaccionaria que busca instalar el discurso de las falsas denuncias como mecanismo para disciplinar, silenciar y perseguir a quienes se animan a denunciar el pacto de impunidad machista", concluyó el documento.