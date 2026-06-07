Masiva jornada comunitaria de intercambio de figuritas en el Paseo Público

Una multitudinaria jornada comunitaria destinada al intercambio de figuritas del Mundial 2026 se desarrolló este domingo en el Paseo Público Municipal de San Pedro, en una iniciativa que buscó facilitar a los coleccionistas locales la posibilidad de completar el álbum oficial en un marco de encuentro y esparcimiento intergeneracional.

La actividad, coordinada por la Feria Municipal de Emprendedores, se llevó a cabo con entrada libre y gratuita. El evento atrajo a cientos de niños, jóvenes y adultos en torno a la pasión por el fútbol a pocas semanas del inicio de la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta propuesta se inscribió en un fenómeno de alcance nacional impulsado por el lanzamiento de la nueva colección de la empresa Panini, considerada la más extensa hasta la fecha al contar con casi mil figuritas debido al mayor número de selecciones participantes en el torneo. En el mercado actual, el álbum oficial de tapa blanda tiene un valor de venta al público de 15.000 pesos, mientras que los sobres individuales, que contienen siete cromos, se comercializan a 2.000 pesos.

Ante los elevados costos estimados para completar la colección de manera individual y sin realizar intercambios —cifras que, según proyecciones de consumo, pueden oscilar entre 1,7 y 2,3 millones de pesos dependiendo de la cantidad de unidades repetidas—, los espacios de canje presencial cobraron un protagonismo renovado en diversos puntos del territorio bonaerense y del país como una alternativa económica y comunitaria.

Experiencias de similares características se replicaron durante el fin de semana en otras ciudades argentinas para dar respuesta a la alta demanda de los aficionados. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Parque Rivadavia en el barrio de Caballito se mantuvo como el epicentro histórico de estas reuniones, mientras que en Rosario el Centro Cultural Fontanarrosa institucionalizó jornadas de intercambio gratuitas. Asimismo, municipios como Godoy Cruz en la provincia de Mendoza habilitaron espacios públicos como skateparks para fomentar esta actividad de socialización vinculada a la previa del torneo internacional.