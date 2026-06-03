Marcha "Ni una menos": nuevo reclamo contra los femicidios y la violencia de género

Diversas organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales y políticas convocaron a una movilización en el centro de la ciudad este miércoles para conmemorar un nuevo aniversario del colectivo "Ni una menos" y exigir medidas urgentes contra la violencia de género.

La concentración tendrá lugar a las 18:00 en la Plaza Belgrano, según el cronograma difundido por los organizadores a través de la folletería oficial que lleva el lema "Vivas nos queremos".

La jornada coincide con el undécimo aniversario de la histórica marcha del 3 de junio de 2015, surgida a nivel nacional como respuesta colectiva al femicidio de la adolescente Chiara Páez en la provincia de Santa Fe, un hecho que catalizó la indignación pública y consolidó un movimiento federal contra la manifestation más extrema de la violencia machista.

El reclamo mantiene plena vigencia en San Pedro, que en los últimos años fue escenario de graves hechos de violencia de género que conmocionaron a la comunidad local. Entre los antecedentes más recientes y de mayor impacto se encuentra el femicidio de Naiara Durán, la joven de 25 años hallada asesinada a puñaladas en las costas del río Paraná en agosto de 2023, un crimen que motivó masivas movilizaciones hacia los tribunales locales en demanda de justicia. A este caso se suman otros episodios como el de María Esperanza Fernández en 2020, Mariela Figueroa y Natalia Duarte en 2018.

A nivel nacional, el clima de urgencia que rodea a las movilizaciones de este año se vio intensificado por el reciente impacto del asesinato de Agostina Vega en la provincia de Córdoba.

La convocatoria cuenta con la adhesión de un amplio arco de agrupaciones locales, entre las que se encuentran el Aquelarre de Tamboreras, Somos Barrios de Pie (Marea), Minerva Mirabal, Mujeres Evita, Casa Pueblo, La Cámpora, Suteba, CTA, Movimiento Mayo, ATSA, MTE, PTP, Grito de Corazón, la Secretaría de la Mujer del PJ de San Pedro, el Grupo de Familias TEA, la Mesa por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Pedro, Jubiladxs Autoconvocadxs "Cachi Scipioni" y la radio comunitaria FM La Correntada.



