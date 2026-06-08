Litoralgas brindará un taller gratuito de digitalización para personas mayores en Baradero



En este espacio los clientes aprenderán a resolver trámites de manera autónoma en la Oficina virtual. Es totalmente gratuito y no requiere inscripción previa.

Con el objetivo de promover la inclusión tecnológica y acercar herramientas digitales a la comunidad, Litoralgas realizará un taller destinado especialmente a personas mayores y aquellas interesadas en aprender a realizar trámites de manera online.

La actividad se llevará a cabo el jueves 11 de junio, de 10:30 a 13 horas, en el Salón de la Democracia del Honorable Concejo Deliberante de Baradero (Rodriguez 447). Es gratuita y no requiere inscripción previa. Se recomienda a los asistentes concurrir con su teléfono celular, tablet o computadora portátil y su factura de gas para poder realizar ejercicios prácticos durante la actividad.

Durante la jornada, los participantes podrán conocer y practicar el uso de la Oficina Virtual de Litoralgas, además de realizar consultas sobre distintos trámites y servicios disponibles a través de canales digitales. El encuentro está pensado para brindar herramientas que permitan realizar gestiones de manera autónoma, sencilla y segura, sin necesidad de trasladarse a una oficina comercial.

“Que las personas mayores puedan conocer y utilizar estas herramientas representa una gran ventaja para su vida cotidiana, ya que les permite resolver gestiones desde la comodidad de su hogar”, destacaron desde Litoralgas, quienes realizan estas capacitaciones desde hace 4 años, haciendo un aporte a la alfabetización digital.

Además de la capacitación práctica, el taller busca generar un espacio de intercambio de experiencias, acompañamiento y confianza en el uso de la tecnología.