Lanzan una prueba piloto para frenar el avance de plantas invasoras en la Reserva de Vuelta de Obligado

La Dirección de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y en coordinación con la Delegación de Vuelta de Obligado, puso en marcha una prueba piloto destinada al control de especies exóticas invasoras dentro de la Reserva Natural e Histórica de Vuelta de Obligado.

La iniciativa se enmarca en un plan de acción de manejo ambiental diseñado específicamente para la conservación de la biodiversidad local. Según explicaron las autoridades de la cartera ambiental, la proliferación de flora exótica en el predio protegido se consolidó en el último tiempo como una de las principales amenazas para el desarrollo sostenible y la regeneración de la vegetación nativa del ecosistema ribereño.

Durante el inicio de esta primera fase de intervención, los equipos técnicos se encuentran abocados a la evaluación de diferentes metodologías de corte y control biológico de la higuerilla, especie también conocida popularmente como mora de papel (Broussonetia papyrifera). Este ejemplar exótico compite de manera directa y agresiva con la flora autóctona por recursos vitales como el espacio, la luz solar y los nutrientes del suelo, lo que frena el crecimiento natural del bosque nativo.

Desde el gobierno local aclararon que los movimientos de suelo y desmantele que se registran en el sector responden estrictamente a las tareas planificadas bajo los protocolos de manejo de áreas naturales protegidas. El propósito central de las maniobras es mitigar el avance de la invasión biológica y, en contrapartida, propiciar el rebrote, la supervivencia y el fortalecimiento de las especies originarias de la región.

Tras la finalización de los trabajos experimentales, los especialistas realizarán un monitoreo exhaustivo y un seguimiento de los resultados obtenidos en el terreno. Este análisis científico preliminar servirá para determinar cuáles son las herramientas y técnicas más efectivas para aplicar a gran escala en las futuras campañas de conservación y restauración ambiental planificadas para la reserva.