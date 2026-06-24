Un camión volcó en Crucero General Belgrano y los bomberos debieron rescatar a un ocupante atrapado

Un camión de gran porte volcó esta tarde sobre la avenida Crucero General Belgrano, frente al acceso al barrio Los Andes, en un grave accidente de tránsito que dejó como saldo a dos personas heridas, una de ellas de gravedad, y provocó serias complicaciones en el tránsito de una de las principales vías de ingreso a la ciudad.

El siniestro se registró alrededor de las 17:00 e involucró a un camión Mercedes-Benz 1114 de color bordó. Por causas que aún se intentan establecer mediante las pericias correspondientes, el conductor del vehículo perdió el control de la unidad, la cual terminó volcando y quedó cruzada de forma total sobre la calzada. Las primeras informaciones obtenidas en el lugar indican que no hubo otros vehículos implicados en el hecho, por lo que la principal hipótesis apunta a una mala maniobra.

Como consecuencia del fuerte impacto, los dos ocupantes del camión sufrieron lesiones de diversa consideración. El acompañante se llevó la peor parte al quedar atrapado dentro de la cabina destruida con heridas de gravedad en una de sus piernas. Ante esta situación de emergencia, se solicitó la presencia inmediata de una dotación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, cuyo personal técnico debió trabajar arduamente utilizando herramientas de rescate para liberar a la víctima.

En el lugar desplegó un operativo el personal del servicio de emergencias SAME, que inicialmente trasladó al herido más grave hacia el Hospital Subzonal San Pedro para su urgente atención médica. Minutos después, una segunda ambulancia de la misma dependencia procedió a derivar al segundo ocupante del rodado, quien afortunadamente solo presentaba politraumatismos leves.

Efectivos policiales e inspectores de tránsito municipal mantuvieron cortada la circulación sobre la avenida Crucero General Belgrano durante un prolongado lapso de tiempo, desviando el flujo vehicular por arterias secundarias mientras se completaban las tareas de asistencia médica, los peritajes de rigor y el posterior retiro de la pesada unidad de la vía pública.