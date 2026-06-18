Lanzan una campaña solidaria para financiar el estudio de urgencia de un vecino

Familiares y allegados de Roberto Sosa iniciaron una colecta de fondos con el objetivo de cubrir los costos de los exámenes coronarios y la internación requeridos tras haber padecido un ataque cardíaco el pasado sábado mientras desempeñaba sus tareas laborales.

El paciente fue ingresado inicialmente en la Guardia del Hospital Municipal, donde se confirmó el diagnóstico. Debido a que el centro asistencial público local no cuenta con la aparatología necesaria para realizar los estudios de diagnóstico específicos y ante la falta de plazas disponibles en efectores de Pergamino o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los médicos tratantes indicaron la derivación a una institución privada.

La urgencia del cuadro radica en la necesidad de determinar las secuelas en las arterias y el músculo cardíaco para evitar daños mayores, según explicaron desde el entorno familiar. Al no contar con cobertura médica ni obra social, la familia debe costear la práctica de manera particular en el Hospital Privado Sadiv, cuyo presupuesto inicial asciende a un millón y medio de pesos, cifra que podría incrementarse hasta los dos millones de pesos en caso de requerirse una posterior intervención quirúrgica.

Ante la falta de recursos económicos para afrontar el tratamiento, se habilitó una cuenta para recibir donaciones de la comunidad. Los aportes financieros pueden enviarse a la cuenta corriente provista por la entidad financiera virtual con el alias sosaroberto99 o mediante transferencias directas al CBU 4530000800015816657458. Asimismo, los allegados pusieron a disposición la línea telefónica 3329-318222 para coordinar cualquier otro tipo de asistencia directa.