Concejales proponen crear un espacio de estudio para alumnos de las localidades financiado con sus dietas

El bloque de concejales Acuerdo Vecinal San Pedro presentó un proyecto de decreto destinado a crear un espacio de permanencia y estudio para estudiantes residentes en las localidades rurales del partido, el cual se financiará mediante un sistema solidario con aportes voluntarios de las dietas de los propios legisladores.

La iniciativa propone la implementación del programa "Punto de Encuentro y Estudio para Estudiantes de las Localidades Sampedrinas". El objetivo central es asistir a los alumnos regulares de los niveles secundario, terciario, universitario y de formación profesional que viven en Santa Lucía, Gobernador Castro, Río Tala, Doyle, Vuelta de Obligado, Los Cazadores y diversos parajes rurales de la jurisdicción.

De acuerdo con el texto presentado, los jóvenes de las zonas periféricas afrontan diariamente extensas horas de espera entre los horarios de cursada y las frecuencias del transporte público. Al carecer de un sitio adecuado en la ciudad cabecera, los estudiantes suelen permanecer en la vía pública sin condiciones apropiadas de resguardo climático, alimentación o estudio. La propuesta busca otorgar una respuesta operativa a una resolución previa, aprobada por unanimidad, que solicitaba la creación de la "Casa del Estudiante de las Localidades".

El proyecto estipula la afectación de dependencias físicas del propio edificio del Concejo Deliberante para el funcionamiento del programa. La Presidencia del cuerpo será la encargada de reglamentar los horarios y las condiciones de uso, con la premisa de no alterar las actividades institucionales habituales del órgano legislativo. Las instalaciones brindarán acceso a un entorno apto para la lectura, sanitarios, agua caliente y resguardo general.

En materia presupuestaria, el articulado especifica que la medida no generará erogaciones extraordinarias para el erario municipal. El financiamiento se sostendrá a través de una invitación a los ediles para adhieran de forma voluntaria a una retención equivalente al diez por ciento de sus dietas mensuales. Dichos fondos contarán con un mecanismo de administración contable específico que asegure la publicidad y la rendición periódica de las cuentas.

Finalmente, el decreto faculta a las autoridades del cuerpo a firmar convenios de colaboración con instituciones educativas, cooperadoras y entidades civiles para fortalecer las prestaciones del espacio. Asimismo, encomienda a las comisiones internas el diseño de la reglamentación integral, que definirá los requisitos de acceso, las normas de convivencia, el registro de beneficiarios y los protocolos de seguridad.