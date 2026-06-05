La Sociedad Rural denunció "indiferencia política y judicial" ante el delito rural y el narcotráfico

La Sociedad Rural de San Pedro emitió un duro documento en el que advirtió sobre el crecimiento de los delitos en el ámbito rural y su vinculación con el narcotráfico, al tiempo que cuestionó la falta de respuestas por parte de los poderes políticos y judiciales. A través de un comunicado titulado "A pesar de la indiferencia", la entidad del norte bonaerense diferenció el accionar de las fuerzas policiales operativas de la responsabilidad de los funcionarios con competencia en materia de seguridad y justicia.

Desde la organización agropecuaria manifestaron un respaldo explícito a los efectivos que desempeñan tareas en el territorio, señalando que reconocen y valoran el trabajo permanente del Comando de Prevención Rural (CPR) local en la lucha contra los delitos que afectan a la producción agropecuaria del partido. No obstante, remarcaron el contraste entre ese desempeño y la actitud de los estamentos superiores, afirmando que "resulta imposible no advertir la profunda indiferencia política y judicial frente a una problemática que se agrava día tras día".

La entidad recordó las gestiones y aportes realizados desde el sector privado para sostener el esquema de prevención en las zonas rurales. En ese sentido, expresaron que "en numerosas ocasiones, el compromiso de productores y de nuestra entidad ha sido fundamental para acompañar y sostener acciones que deberían contar con una respuesta firme de quienes tienen la responsabilidad de garantizar seguridad y justicia".

El punto más crítico del documento radica en la complejidad que adquirieron las modalidades delictivas en los últimos tiempos en los establecimientos productivos de la región. De acuerdo con lo planteado por la Sociedad Rural, "la creciente vinculación entre el delito rural y el narcotráfico constituye una amenaza cada vez más preocupante para nuestra comunidad". Al respecto, los dirigentes locales fustigaron la falta de diagnóstico oficial y manifestaron que "negar esta realidad o intentar disimular detrás de anuncios y discursos sólo contribuye a profundizar el deterioro que atraviesa nuestro distrito".

Finalmente, el nucleamiento de productores reclamó medidas urgentes y de fondo para frenar la vulnerabilidad del sector, que sostiene su actividad a pesar de las complejidades del escenario actual. "La producción sigue haciendo su esfuerzo, generando trabajo e impulsando el desarrollo local. Lo que ya no puede sostenerse es la indiferencia frente a una situación que exige decisiones, compromiso y acciones concretas", concluye el texto difundido por la entidad ruralista sanpedrina.