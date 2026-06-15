La policía interceptó a dos hombres que registraban pedidos de captura y paradero activos

Dos personas de 39 y 27 años fueron demoradas durante las últimas horas en distintos puntos de la ciudad por personal de la Estación de Policía Comunal, luego de que se constatara que ambos poseían requerimientos de la Justicia pendientes por causas por desobediencia y robos agravados.

El primero de los procedimientos se concretó durante la mañana en la intersección de las calles Cucit y Manuel Iglesias. En ese sector, los efectivos policiales procedieron a la identificación de rutina de un hombre de 39 años. Tras consultar sus datos en el sistema informático de las fuerzas de seguridad, se estableció que sobre él pesaba un pedido de captura activa emitido por el Juzgado en lo Correccional Nº 1 del Departamento Judicial de San Nicolás, en el marco de una causa caratulada como desobediencia.

Por otra parte, durante la tarde, el personal policial que recorría la zona de la calle Carlos Casares (Ex Camino General Belgrano) y Frers interceptó a un joven de 27 años para su correcta identificación. El resultado del cotejo de datos arrojó que el ciudadano registraba un pedido de paradero activo a requerimiento de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11 de San Pedro, vinculado a un expediente por los delitos de hurto agravado y robo agravado.

En ambos casos, los causantes fueron trasladados a la sede de la comisaría local, donde se labraron las actuaciones correspondientes y se los notificó formalmente sobre la obligación de comparecer ante los magistrados solicitantes para regularizar su situación legal.