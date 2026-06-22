La Municipalidad publicó un informe sobre el desfasaje financiero en la recaudación de tasas municipales

. El balance técnico elaborado por la administración local expone un marcado desfasaje financiero en las cuatro prestaciones principales analizadas: Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), Servicios Sanitarios, Red Vial y Derechos de Cementerio, áreas donde el costo real de mantenimiento superó de manera generalizada a los ingresos efectivamente percibidos por las arcas comunales

La Secretaría de Economía y Hacienda de la Municipalidad de San Pedro presentó un pormenorizado informe sobre los costos de prestación de los servicios públicos y el nivel de cobrabilidad de las tasas municipales correspondiente al ejercicio económico de 2025

De acuerdo con el documento oficial del Ejecutivo sampedrino, la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza registró durante el período consolidado una cobrabilidad del 53,38% . En términos globales, el costo de prestación anual para sostener dicho esquema ascendió a los 5.260.592.394,81 pesos . Las principales erogaciones estuvieron concentradas en el servicio de recolección de residuos y barrido provisto por la empresa prestataria Ashira S.A., que totalizó más de 3.243 millones de pesos entre la planta urbana y las delegaciones, complementado por el costo de energía eléctrica del alumbrado público que representó 906.144.912,56 pesos . Frente a este nivel de gasto operativo, el municipio emitió tasas por 2.460.755.426,76 pesos y logró percibir una cobranza anual de 1.313.513.280,80 pesos, lo que arrojó un resultado deficitario respecto de lo recaudado de 3.947.079.114,01 pesos .

Para el caso de los Servicios Sanitarios, que contempla las raíces de agua corriente y efluentes cloacales, la cobrabilidad se situó en un 45,30% sobre el total del padrón administrado . El costo total de sostenimiento del sistema de bombas y saneamiento se fijó en 1.528.362.398,13 pesos para los doce meses del ejercicio, condicionado principalmente por las partidas destinadas al consumo de energía eléctrica del sistema de bombeo, con un impacto de 756.612.801,52 pesos, y por los gastos asociados al personal técnico, estimados en 618.112.024,13 pesos . La recaudación efectiva combinada bajo las modalidades de consumo medido y por valuación alcanzó los 1.046.691.451,87 pesos, consolidando un saldo negativo final de 481.670.946,26 pesos en comparación con el costo operativo de la estructura .

En lo concerniente a la conservación de la Red Vial, la tasa específica obtuvo el índice de cumplimiento fiscal más alto del distrito al posicionarse en un 66,50% . El informe de la cartera económica reportó que el costo promedio mensual para la operatividad de la maquinaria y cuadrillas fue de 164.820.492,26 pesos, donde el rubro de combustibles, reparaciones de equipamiento y aprovisionamiento de materiales demandó el 67% del presupuesto sectorial . A lo largo del año, la recaudación por contraprestación vial directa sumó 555.197.950,37 pesos . Al evaluar el desequilibrio de la tasa, la secretaría detalló que incluso incorporando los fondos complementarios derivados de la Descentralización Tributaria Rural girados por la Provincia de Buenos Aires, los cuales ascendieron a 699.795.902,73 pesos anuales, el resultado global del área arrojó un balance mensual promedio negativo de 60.237.671,17 pesos .

Finalmente, el relevamiento municipal determinó que la conservación y Derechos de Cementerio constituyeron la tasa con el menor porcentaje de respuesta por parte de los contribuyentes, cerrando el ciclo con una cobrabilidad de 43,29% . El funcionamiento integral del área requirió fondos por un total de 208.912.866,21 pesos, distribuidos de manera mayoritaria en la cobertura de gastos de personal que insumió 193.791.366,25 pesos . El cotejo entre la facturación emitida de 75.338.664,02 pesos y la ventanilla de cobro real, que recolectó un neto de 32.611.187,41 pesos, provocó que el área requiriera un auxilio de Rentas Generales de 176.301.678,80 pesos para compensar el déficit de recaudación del período .