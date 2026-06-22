Comenzó el juicio por jurados por el crimen de Marcel González

Con la conformación del jurado popular comenzó en los Tribunales de San Nicolás el debate oral y público contra Marisel "Pili" Solís, acusada de asesinar a su expareja, el ciudadano uruguayo Marcel Xavier González, en un establecimiento rural de San Pedro a mediados de 2024.

La imputada enfrenta cargos por homicidio agravado por el vínculo en un proceso técnico que prevé extenderse por cuatro jornadas consecutivas. Durante el primer día de audiencias, las partes concentraron la actividad en la audiencia de selección de los ciudadanos que constituirán el tribunal de jurados, paso previo al inicio de los alegatos sustanciales.

El fiscal de la causa, Vicente Gómez, junto a las abogadas querellantes Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet, buscarán convalidar la hipótesis del crimen mediante la exposición de las pruebas recolectadas en la etapa de instrucción. Por su parte, la defensora particular Antonela Travesaro intentará demostrar la inocencia de Solís o introducir elementos que desacrediten la reconstrucción de la acusación pública.

El hecho bajo investigación penal ocurrió el 9 de junio de 2024 en la Estancia Sonho Verde, situada en el paraje sampedrino de Villa Sarita, donde la víctima de 33 años fue hallada sin vida tras viajar desde Buenos Aires. La hipótesis inicial, sustentada en la versión de la propia acusada, sugería un presunto suicidio vinculado al consumo de sustancias alucinógenas, línea que la investigación posterior descartó para dar paso al procesamiento por homicidio.

El tribunal prevé la recepción de más de veinte testimonios a partir del martes, incluyendo las declaraciones de los peritos forenses, agentes policiales intervinientes, profesionales médicos y allegados al entorno de la pareja.