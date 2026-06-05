La Biblioteca Popular presenta "Veredas, un diálogo tanguero"

La Biblioteca Popular Rafael Obligado será escenario del inicio de "Veredas", un nuevo ciclo de conciertos dedicados al tango y a la música rioplatense.

El primer episodio de esta propuesta artística se desarrollará este sábado 6 de junio a las 20:00 horas en las instalaciones de la institución, con una modalidad de entrada "al sobre" destinada a fomentar el acceso cultural y el sostenimiento del arte independiente.

El espectáculo está estructurado en base a un guion que funciona como hilo conductor entre composiciones históricas y contemporáneas. La dinámica de la presentación alternará tangos de distintas épocas, milongas y candombes, complementados con diálogos entre los protagonistas e intervenciones coreográficas que buscan trazar una narrativa en torno a la identidad del género musical.

En lo que respecta al apartado musical, la velada contará con las voces de Flavia Alsogaray y Juan José Duarte, quienes interpretarán un repertorio que abarca desde las obras de la denominada "Guardia Vieja", Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, hasta piezas de Enrique Cadícamo, Astor Piazzolla y Cacho Castaña, sumando además creaciones recientes. La dirección musical y el acompañamiento en guitarra estarán a cargo de Nico Aulet.

La puesta en escena sumará también la participación de los bailarines Inés Hidalgo y Claudio Mendoza Vargas, junto a la presencia anunciada de artistas invitados sorpresa. Desde la organización señalaron que la elección del formato de contribución voluntaria responde a una apuesta conjunta entre el espacio y los realizadores para convocar a la comunidad a colaborar de manera consciente con la actividad de la biblioteca.