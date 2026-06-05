Seis empresas se presentaron para renovar el equipamiento del laboratorio del Hospital

  Se llevó a cabo este viernes la apertura de sobres correspondiente a la licitación pública nacional para la incorporación de equipamiento destinado al Laboratorio del Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa. El acto administrativo se desarrolló en las dependencias de la Secretaría de Economía y contó con la participación de representantes de las seis empresas oferentes que compiten en el proceso de adjudicación.

La Biblioteca Popular presenta "Veredas, un diálogo tanguero"

 


La Biblioteca Popular Rafael Obligado será escenario del inicio de "Veredas", un nuevo ciclo de conciertos dedicados al tango y a la música rioplatense. 

El primer episodio de esta propuesta artística se desarrollará este sábado 6 de junio a las 20:00 horas en las instalaciones de la institución, con una modalidad de entrada "al sobre" destinada a fomentar el acceso cultural y el sostenimiento del arte independiente.

El espectáculo está estructurado en base a un guion que funciona como hilo conductor entre composiciones históricas y contemporáneas. La dinámica de la presentación alternará tangos de distintas épocas, milongas y candombes, complementados con diálogos entre los protagonistas e intervenciones coreográficas que buscan trazar una narrativa en torno a la identidad del género musical.

En lo que respecta al apartado musical, la velada contará con las voces de Flavia Alsogaray y Juan José Duarte, quienes interpretarán un repertorio que abarca desde las obras de la denominada "Guardia Vieja", Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, hasta piezas de Enrique Cadícamo, Astor Piazzolla y Cacho Castaña, sumando además creaciones recientes. La dirección musical y el acompañamiento en guitarra estarán a cargo de Nico Aulet.

La puesta en escena sumará también la participación de los bailarines Inés Hidalgo y Claudio Mendoza Vargas, junto a la presencia anunciada de artistas invitados sorpresa. Desde la organización señalaron que la elección del formato de contribución voluntaria responde a una apuesta conjunta entre el espacio y los realizadores para convocar a la comunidad a colaborar de manera consciente con la actividad de la biblioteca.