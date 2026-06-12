El presidente de CRA encabezó una reunión regional en la Sociedad Rural de San Pedro

 El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, visitó la localidad bonaerense de San Pedro para encabezar un encuentro de trabajo en la Sociedad Rural local, donde se reunió con representantes de diversas entidades rurales de la región con el objetivo de analizar los principales temas que componen la agenda del sector agropecuario. Durante la jornada se abordaron múltiples asuntos vinculados a la actividad productiva, institucional y gremial a nivel nacional y provincial. Entre los puntos más destacados, los dirigentes dialogaron sobre la situación actual del INTA y del SENASA, la fuerte presión impositiva que enfrenta el sector, las problemáticas de seguridad en el ámbito rural, las negociaciones en torno a la Ley de Semillas, las normativas vigentes sobre aplicaciones periurbanas y los avances legislativos relacionados con una futura Ley de Agroquímicos.

Kicillof entrega viviendas e inaugura el hotel Azahar Spa

 


El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, desarrolla este viernes una intensa agenda oficial en San Pedro, centrada en la inauguración de un complejo habitacional financiado por el Estado bonaerense y en la apertura formal de un importante emprendimiento hotelero de inversión privada.

La actividad del mandatario provincial comenzará a las 15:00 con el acto de finalización de obra y la entrega formal de 55 viviendas en el denominado barrio Güemes, un complejo situado sobre la calle Mateo Sbert al 1100. 

Estas unidades habitacionales representan la primera etapa de un proyecto de 94 casas acordado en 2023. La construcción estuvo a cargo de la Federación de Cooperativas de Viviendas (Fecoovima) y contó con el financiamiento del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires.

Posteriormente, alrededor de las 17:00, Kicillof se trasladará al hotel Azahar Spa para participar de su inauguración oficial. El establecimiento de categoría, cuya primera etapa comenzó a operar semanas atrás, fue edificado por la firma Polo Industrial S.A., vinculada a la cadena Maxiconsumo de la familia del empresario Víctor Fera, en un proceso de desarrollo que se inició en el año 2007. 

Si bien el gobernador ya había encabezado actividades de gestión en los salones del lugar durante el último verano, esta visita marcará la presentación formal de las instalaciones.