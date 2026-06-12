Kicillof entrega viviendas e inaugura el hotel Azahar Spa

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, desarrolla este viernes una intensa agenda oficial en San Pedro, centrada en la inauguración de un complejo habitacional financiado por el Estado bonaerense y en la apertura formal de un importante emprendimiento hotelero de inversión privada.

La actividad del mandatario provincial comenzará a las 15:00 con el acto de finalización de obra y la entrega formal de 55 viviendas en el denominado barrio Güemes, un complejo situado sobre la calle Mateo Sbert al 1100.

Estas unidades habitacionales representan la primera etapa de un proyecto de 94 casas acordado en 2023. La construcción estuvo a cargo de la Federación de Cooperativas de Viviendas (Fecoovima) y contó con el financiamiento del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires.

Posteriormente, alrededor de las 17:00, Kicillof se trasladará al hotel Azahar Spa para participar de su inauguración oficial. El establecimiento de categoría, cuya primera etapa comenzó a operar semanas atrás, fue edificado por la firma Polo Industrial S.A., vinculada a la cadena Maxiconsumo de la familia del empresario Víctor Fera, en un proceso de desarrollo que se inició en el año 2007.

Si bien el gobernador ya había encabezado actividades de gestión en los salones del lugar durante el último verano, esta visita marcará la presentación formal de las instalaciones.