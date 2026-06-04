Juntada de intercambio de figuritas del Mundial en el Paseo Público

Una jornada comunitaria destinada al intercambio de figuritas del Mundial 2026 se desarrollará este fin de semana. La iniciativa que busca facilitar a los coleccionistas locales la posibilidad de completar el álbum oficial en un marco de encuentro y esparcimiento.

La actividad, coordinada por la Feria Municipal de Emprendedores, se llevará a cabo el próximo domingo 7 de junio en el Paseo Público Municipal. El encuentro está programado para desarrollarse entre las 13:30 y las 17:30 horas, con entrada libre y gratuita para todos los vecinos interesados en participar de esta práctica tradicional que une a distintas generaciones.

Esta propuesta se inscribe en un fenómeno de alcance nacional impulsado por el lanzamiento de la nueva colección de Panini, considerada la más extensa hasta la fecha con casi mil figuritas y un mayor número de selecciones participantes. En el mercado actual, el álbum oficial de tapa blanda tiene un valor de venta al público de 15.000 pesos, mientras que los sobres individuales, que contienen siete cromos, se comercializan a 2.000 pesos.

Ante los elevados costos estimados para completar la colección sin realizar intercambios —cifras que, según proyecciones de consumo, pueden oscilar entre 1,7 y 2,3 millones de pesos dependiendo de la cantidad de unidades repetidas—, los espacios de canje presencial han cobrado un protagonismo renovado en diversos puntos del país.

Experiencias similares se replican en otras ciudades argentinas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Parque Rivadavia en el barrio de Caballito se mantiene como el epicentro histórico de estas reuniones, mientras que en Rosario el Centro Cultural Fontanarrosa ha institucionalizado jornadas de intercambio gratuitas. Asimismo, municipios como Godoy Cruz en Mendoza han habilitado espacios públicos como skateparks para fomentar esta actividad de socialización vinculada a la previa de la cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.