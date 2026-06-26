Jóvenes del Programa Envión participaron de talleres de prevención y cuidado de la salud mental en Los Cazadores

El Programa Envión llevó adelante dos jornadas consecutivas enfocadas en el cuidado y la prevención en materia de salud mental. Las actividades, coordinadas por la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, se desarrollaron en las instalaciones de la sede que el programa posee en el paraje Los Cazadores, con el objetivo de brindar herramientas de contención y orientación a las juventudes locales.

En primera instancia, los jóvenes que integran el dispositivo formaron parte de una charla abierta que estuvo a cargo del director de Salud Mental de la Secretaría de Salud municipal, Hernán Gorini. Durante el encuentro, el profesional abordó la salud mental como un componente fundamental del bienestar integral de las personas, promoviendo el debate sobre la autoestima, la depresión, el consumo problemático de sustancias y la importancia de solicitar acompañamiento profesional ante situaciones de malestar emocional.

Como continuidad de la agenda de prevención, se dictó el taller denominado “Programa de Salud Mental: Entre Todos y Todas”, coordinado por profesionales del Centro Preventivo de las Adicciones (CPA). Esta segunda propuesta técnica permitió profundizar los canales de diálogo ya iniciados con los adolescentes, focalizando la intervención en la prevención específica de las adicciones y en las redes de contención comunitarias.

Desde el Ejecutivo local destacaron que mediante estas acciones combinadas se busca institucionalizar espacios seguros de intercambio, reflexión y escucha activa. De este modo, se acerca información precisa a los sectores jóvenes para fortalecer el cuidado de la salud mental y facilitar un acceso directo y temprano a los diferentes dispositivos de atención sanitaria y social existentes en el partido de San Pedro.En primera instancia, los jóvenes que integran el dispositivo formaron parte de una charla abierta que estuvo a cargo del director de Salud Mental de la Secretaría de Salud municipal, Hernán Gorini. Durante el encuentro, el profesional abordó la salud mental como un componente fundamental del bienestar integral de las personas, promoviendo el debate sobre la autoestima, la depresión, el consumo problemático de sustancias y la importancia de solicitar acompañamiento profesional ante situaciones de malestar emocional.

Como continuidad de la agenda de prevención, se dictó el taller denominado “Programa de Salud Mental: Entre Todos y Todas”, coordinado por profesionales del Centro Preventivo de las Adicciones (CPA). Esta segunda propuesta técnica permitió profundizar los canales de diálogo ya iniciados con los adolescentes, focalizando la intervención en la prevención específica de las adicciones y en las redes de contención comunitarias.

Desde el Ejecutivo local destacaron que mediante estas acciones combinadas se busca institucionalizar espacios seguros de intercambio, reflexión y escucha activa. De este modo, se acerca información precisa a los sectores jóvenes para fortalecer el cuidado de la salud mental y facilitar un acceso directo y temprano a los diferentes dispositivos de atención sanitaria y social existentes en el partido de San Pedro.